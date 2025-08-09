Szukaj
Czy Mariah chciałaby polecieć w kosmos?

2025.08.09

opublikował:

Mariah Carey właśnie się dowiedziała, że Katy Perry poleciała w kosmos: „To naprawdę się wydarzyło?”

Katy Perry w kosmosie – Mariah Carey nic o tym nie wiedziała

Podczas niedawnego występu w programie The Scott Mills Breakfast Show w BBC Radio 2, Mariah Carey została zapytana, czy rozważałaby podróż kosmiczną „jak Katy”. Zaskoczona artystka odpowiedziała:

„Ona poleciała w kosmos? Gdzie poleciała? I to prawda?”

Po tym, jak prowadzący Scott Mills wytłumaczył, o co chodziło, Carey zareagowała z niedowierzaniem:

„Ona tam lewitowała… i to naprawdę się wydarzyło? Wow. W porządku, Katy… nie mam do niej pretensji, to całkiem niesamowite.”

Mariah Carey: „Myślę, że już wystarczająco zrobiłam”

W dalszej części rozmowy Mills zapytał Carey, czy sama chciałaby polecieć w kosmos. Gwiazda znana z hitu „Touch My Body” z humorem odpowiedziała:

„Myślę, że już wystarczająco zrobiłam.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BBC Radio 2 (@bbcradio2)

Katy Perry i jej kontrowersyjny lot kosmiczny

Lot Katy Perry odbył się w kwietniu 2025 roku i był częścią pierwszej w historii, całkowicie kobiecej misji kosmicznej. Podczas podróży Perry wykonała utwór „What A Wonderful World” Louisa Armstronga oraz ujawniła setlistę swojej trasy koncertowej „Lifetimes”. Po powrocie artystka została sfotografowana, gdy całowała ziemię i trzymała stokrotkę w kierunku nieba.

Mimo doniosłości misji, lot wywołał falę memów i krytyki wśród innych celebrytów. Olivia Munn określiła akcję jako „chciwą”, a Emily Ratajkowski przyznała, że była „obrzydzona”. Z kolei Lily Allen skomentowała całość jako „oderwaną od rzeczywistości” i dodała, że „nie było ku temu żadnego pieprzonego powodu”.

Lily Allen przeprasza za ostre słowa

Co ciekawe, Lily Allen wycofała się ze swojej wcześniejszej krytyki, tłumacząc, że jej słowa wynikały z wewnętrznej mizoginii. W wywiadzie przyznała:

„Nie musiałam wymieniać jej z nazwiska. Zastanawiałam się nad tym długo i wiem, że to było zupełnie niepotrzebne. Nadal nie zgadzam się z samym pomysłem, ale Katy

Perry nie była jedyną osobą, która w tym uczestniczyła.”

Nowe albumy i trasy koncertowe obu gwiazd

Mariah Carey – „Here For It All”

Mariah Carey przygotowuje się do premiery nowego albumu „Here For It All”, który ukaże się 26 września 2025 roku. Pierwszy singiel z płyty – „Type Dangerous” – zadebiutował w czerwcu i jest pierwszym solowym utworem Carey od 2019 roku.

Katy Perry – „Lifetimes” i europejska trasa koncertowa

Katy Perry z kolei wydała swój nowy album „Lifetimes”, który spotkał się z mieszanym odbiorem. NME przyznało mu dwie gwiazdki, pisząc:

„To poprawny, ale nieco nudny zestaw utworów, w którym Perry traci swoją dawną radość i energię.”

Mimo to, artystka rusza w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

