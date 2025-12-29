CGM

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

Piosenkarz country złożył pozew przeciwko Carey

2025.12.29

opublikował:

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

fot. Daniela Federici

Mariah Carey wygrała sprawę sądową i została nagrodzona kwotą 92 303,20 dolarów po tym, jak sędzia odrzucił pozew dotyczący jej hitu „All I Want For Christmas Is You”.

Pozew Andy’ego Stone’a uznany za bezpodstawny

W listopadzie 2023 roku piosenkarz country Andy Stone, występujący pod pseudonimem Vince Vance, złożył pozew przeciwko Carey w sądzie federalnym w Los Angeles. Twierdził, że utwór Carey narusza prawa autorskie do jego piosenki z 1989 roku o tej samej nazwie, a sama artystka wykorzystała jego „popularność” i „styl”.

Prawnik Stone’a, Douglas M. Schmidt, argumentował wówczas: „Jeśli porówna się obie piosenki, około 50% słów jest takich samych, prawie w tej samej kolejności. To dość mocne roszczenie”.

Sędzia odrzuca zarzuty o podobieństwo

W marcu 2025 roku sędzia Monica Ramirez Almadini stwierdziła, że prawnicy Stone’a nie wykazali „istotnego podobieństwa” między utworami. Eksperci w sprawie zauważyli, że piosenki dzielą jedynie „klisze charakterystyczne dla piosenek świątecznych”, które występowały w wielu wcześniejszych utworach.

Dokumenty sądowe ujawniają, że sędzia nakazała Stone’owi zapłacić Carey 92 303,20 USD jako sankcję, argumentując, że pozew „pozbawiony był meritum” i miał zniechęcać do podobnych bezpodstawnych pozwów. Stone domagał się odszkodowania w wysokości co najmniej 20 milionów dolarów.

„All I Want For Christmas Is You” bije rekordy

Utwór Carey „All I Want For Christmas Is You” zdobył po raz pierwszy w historii Wielką Brytanię jako numer jeden w 2020 roku, 26 lat po premierze. W tym roku piosenka pobiła rekord 20 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 w USA.

Tagi


Popularne newsy

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE
NEWS

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie
NEWS

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Polecane

CGM
Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

33 minuty temu

CGM
Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

42 minuty temu

CGM
Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas wystę ...

Ye zaskoczył fanów na scenie

52 minuty temu

CGM
VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem ...

„Obsmarkałem się i wszedłem na Instagram”

1 godzinę temu

CGM
Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w m ...

Skolim coraz śmielej rozwija działalność poza sceną muzyczną

1 godzinę temu

CGM
Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co ...

Od kilku dni w mediach głośno jest o rzekomym ślubie Viki Gabor

2 godziny temu