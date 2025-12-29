Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

fot. Daniela Federici

Mariah Carey wygrała sprawę sądową i została nagrodzona kwotą 92 303,20 dolarów po tym, jak sędzia odrzucił pozew dotyczący jej hitu „All I Want For Christmas Is You”.

Pozew Andy’ego Stone’a uznany za bezpodstawny

W listopadzie 2023 roku piosenkarz country Andy Stone, występujący pod pseudonimem Vince Vance, złożył pozew przeciwko Carey w sądzie federalnym w Los Angeles. Twierdził, że utwór Carey narusza prawa autorskie do jego piosenki z 1989 roku o tej samej nazwie, a sama artystka wykorzystała jego „popularność” i „styl”.

Prawnik Stone’a, Douglas M. Schmidt, argumentował wówczas: „Jeśli porówna się obie piosenki, około 50% słów jest takich samych, prawie w tej samej kolejności. To dość mocne roszczenie”.

Sędzia odrzuca zarzuty o podobieństwo

W marcu 2025 roku sędzia Monica Ramirez Almadini stwierdziła, że prawnicy Stone’a nie wykazali „istotnego podobieństwa” między utworami. Eksperci w sprawie zauważyli, że piosenki dzielą jedynie „klisze charakterystyczne dla piosenek świątecznych”, które występowały w wielu wcześniejszych utworach.

Dokumenty sądowe ujawniają, że sędzia nakazała Stone’owi zapłacić Carey 92 303,20 USD jako sankcję, argumentując, że pozew „pozbawiony był meritum” i miał zniechęcać do podobnych bezpodstawnych pozwów. Stone domagał się odszkodowania w wysokości co najmniej 20 milionów dolarów.

„All I Want For Christmas Is You” bije rekordy

Utwór Carey „All I Want For Christmas Is You” zdobył po raz pierwszy w historii Wielką Brytanię jako numer jeden w 2020 roku, 26 lat po premierze. W tym roku piosenka pobiła rekord 20 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 w USA.