Marcin Maciejczak z nowym albumem – „8 piosenek o miłości”

Marcin Maciejczak właśnie wydał swój trzeci album w karierze – „8 piosenek o miłości” – a to już jego drugi krążek w tym roku. Po odważnej, międzynarodowej produkcji Destroy Me, Today, artysta powraca z całkowicie polskojęzyczną płytą, pełną przebojowych, emocjonalnych utworów, które pokazują jego ewolucję muzyczną i dojrzałość artystyczną.

💖 Osiem historii o miłości

Album „8 piosenek o miłości” to osiem wyjątkowych opowieści o zauroczeniach, ukradkowych spojrzeniach, rozstaniach i młodzieńczych emocjach. To swoisty kalejdoskop uczuć, które każdy z nas pamięta z młodości – pełen zarówno prostoty, jak i intensywności doświadczeń. Każdy utwór to osobna historia, która pozwala słuchaczom odnaleźć w muzyce własne wspomnienia i emocje.

🎶 Współprace i hity

Album powstał we współpracy z Jeremim Siejką, Kubą Laszukiem i Bryską, co pozwoliło stworzyć nowoczesne, przebojowe brzmienia na najwyższym poziomie. Efektem tych kolaboracji jest spójny, polski pop, który przyciąga zarówno fanów młodszych, jak i starszych pokoleń.

🌅 Singiel i teledysk – „Miłości”

Singiel promujący płytę to utwór „Miłości”, który opowiada o młodzieńczej, intensywnej miłości – uczuciu, które zdarza się tylko raz i tylko w pewnym wieku. Teledysk utrzymany w śródziemnomorskim klimacie przenosi widza na sardyńskie plaże, gdzie wschodzące słońce symbolizuje rodzące się emocje i nieuchronność uczuć.