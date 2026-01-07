Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu

CGM

2026.01.07

Mandaryna była jedną z gwiazd „Sylwestra z Dwójką” w 2025 roku. Występ u boku byłego męża, Michała Wiśniewskiego, oraz dzieci – Xaviera i Fabienne – przyciągnął uwagę mediów i publiczności w całej Polsce. Choć na ekranach telewizorów wszystko wyglądało perfekcyjnie, artystka ujawniła, że koncert w niskich temperaturach okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem.

Mandaryna od 20 lat zmaga się z cukrzycą typu 1 i otwarcie mówi o swojej chorobie. Jak przyznała w mediach społecznościowych, w trakcie sylwestrowego występu doświadczyła nagłego spadku cukru. Niskie temperatury i stres związany z występem dodatkowo komplikowały sytuację.

– Tego nie było widać w telewizji. Cukrzyca nie lubi zimna, a sylwestrowa aura nie sprzyjała stabilizacji poziomu cukru. Sylwestrowy outfit i ogromne emocje też nie pomagały – napisała Mandaryna.

Dzięki wsparciu ekipy scenicznej artystka zdołała szybko opanować sytuację i kontynuować występ bez zagrożenia dla zdrowia.

Sylwester z Dwójką i współpraca z Michałem Wiśniewskim

Podczas sylwestrowej imprezy Mandaryna wystąpiła zarówno solowo, jak i w duecie z byłym mężem. Wspólnie wykonali kultowy hit „A wszystko to… (bo ciebie kocham)” oraz „Ev’ry Night”. Gwiazda podkreśliła, że mimo niskich temperatur i intensywnych emocji, energia publiczności była fantastyczna.

– To jest piękna adrenalina i ludzie się świetnie bawili. Było fajnie i nawet nie było czuć, że jest tak piekielnie zimno, bo energia była naprawdę fantastyczna. Grać sylwestra z taką publicznością to prawdziwa przyjemność – powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Mandaryna i życie z cukrzycą typu 1

Mandaryna otwarcie mówi o swoim codziennym zmaganiu z cukrzycą. W listopadzie 2025 roku opublikowała obszerny wpis, w którym opisała, jak dowiedziała się o diagnozie. Jak przyznała, była to jedna z większych traum w jej życiu.

– Powiedzieć, że diagnoza cukrzycy to jedna z większych traum w życiu każdego cukrzyka, to nic nie powiedzieć… Otrzymanie jej niemal w świetle kamer podczas nagrywania popularnego reality show było połączeniem rollercoastera emocji z konferencją prasową, której nikt nie planował – wspominała artystka.

Profesjonalizm i wsparcie ekipy scenicznej

Pomimo dramatycznego spadku cukru Mandaryna mogła liczyć na wsparcie profesjonalnej ekipy. Jak zaznaczyła, osoby pracujące przy wydarzeniu wiedziały, jak reagować w takich sytuacjach, co pozwoliło jej bezpiecznie zakończyć występ i wejść w nowy rok z pozytywną energią.

– Zero paniki i refleks jak w Formule 1. Z taką ekipą można wejść w nowy rok spokojnie – podkreśliła artystka.

