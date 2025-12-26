CGM

Manchester pożegnał Gary’ego „Maniego” Mounfielda. Trumnę muzyka niósł m.in. Liam Gallagher

Niezwykły hołd dla legendy basu

2025.12.26

opublikował:

Manchester pożegnał Gary’ego „Maniego” Mounfielda. Trumnę muzyka niósł m.in. Liam Gallagher

W Manchesterze odbyła się uroczystość pogrzebowa Gary’ego „Maniego” Mounfielda, legendarnego basisty zespołów The Stone Roses i Primal Scream. Setki fanów, rodzina, przyjaciele oraz czołowe postacie brytyjskiej sceny muzycznej zebrały się, by oddać hołd artyście, który odszedł w listopadzie 2025 roku w wieku 63 lat.

Kondukt żałobny i niezwykła trumna

Trumnę Mounfielda nieśli przyjaciele i dawni współpracownicy, w tym John Squire, Alan „Reni” Wren, Liam Gallagher z Oasis oraz Bobby Gillespie z Primal Scream. Towarzyszyli im również Ian Brown i gitarzysta Andrew Innes. Orszak żałobny przejechał z domu artysty w Heaton Moor w Stockport do centrum Manchesteru, a fani ustawili się wzdłuż trasy, by towarzyszyć konduktowi.

Trumna była wyjątkowa – ozdobiona grafiką z debiutanckiego albumu The Stone Roses, a także dodatkami, które oddawały lokalny charakter uroczystości. Znajdował się na niej szalik Manchesteru United oraz wieniec z napisem „R kid”, co w lokalnym slangu oznaczało „naszego dzieciaka”. Z głośników rozbrzmiewał utwór zespołu „I Wanna Be Adored”, a skuterzyści prowadzili kondukt w klasycznej, nowoczesnej tradycji Manchesteru.

Wspomnienia muzyków o Manim

Podczas ceremonii muzycy wspominali Mounfielda w ciepłych, pełnych emocji słowach. Ian Brown podkreślał, że Mani był dla niego niemal bratem i niezastąpionym partnerem muzycznym. „Potrafił żartować nawet w trudnych chwilach i zawsze był duszą towarzystwa” – mówił Brown, dodając, że należy trwale upamiętnić przyjaciela.

Bobby Gillespie wspominał pierwsze spotkanie z Manim w klubie Hacienda, gdzie natychmiast poczuł jego pozytywną energię. Porównał charyzmę basisty do legend piłkarskich, takich jak Diego Maradona i Eric Cantona, zaznaczając, że Mani na zawsze pozostanie w pamięci jego przyjaciół i fanów.

Mani – legenda sceny „Madchester”

Zespół The Stone Roses, w składzie Mani (bas), Ian Brown (wokal), John Squire (gitara) i Alan „Reni” Wren (perkusja), był jednym z czołowych zespołów sceny alternatywnej „Madchester” pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Ich debiutancki album z 1989 roku zdobył status kultowego, a kolejne wydawnictwa osiągały wysokie miejsca na brytyjskich listach sprzedaży.

Po rozpadzie zespołu w 1996 roku Mani dołączył do Primal Scream, kontynuując karierę w świecie muzyki alternatywnej. Jego wkład w rozwój brytyjskiej sceny muzycznej pozostaje nieoceniony, a jego charakterystyczny styl gry na basie inspiruje kolejne pokolenia muzyków.

Życie prywatne i odejście Gary’ego Mounfielda

Mounfield zmarł we śnie w wieku 63 lat z powodu problemów z oddychaniem związanych z przewlekłą chorobą płuc. Jego żona, Imelda, zmarła dwa lata wcześniej. Para wychowywała bliźniaki urodzone w 2013 roku. Jeszcze we wrześniu Mani uczestniczył w pogrzebie innej ikony Manchesteru, Ricky’ego Hattona, w tej samej katedrze, co podkreśla jego bliskie związki z lokalną społecznością i kulturą miasta.

Fani i lokalna społeczność w hołdzie dla Maniego

Setki fanów zgromadziły się przed katedrą, aby oddać hołd Gary’emu Mounfieldowi. Atmosfera była mieszanką smutku i celebracji jego życia oraz muzycznej spuścizny. Kondukt żałobny, muzyka z głośników i symboliczne dodatki na trumnie ukazywały, jak bardzo Mani był kochany i szanowany – zarówno jako artysta, jak i człowiek.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya
NEWS

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”
NEWS

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem
NEWS

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących
NEWS

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”
NEWS

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

Polecane

CGM
JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime ...

Międzynarodowa współpraca JIMKA i Snoop Dogga

1 godzinę temu

CGM
Sarius o Young Leosi: „Jest spoko”. Czy raper nagrałby numer z szefową Baila Ella?

Sarius o Young Leosi: „Jest spoko”. Czy raper nagrałby numer z szefową ...

"Dobra energia i ludzka postawa"

2 godziny temu

CGM
Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamo ...

Artystka pozostawiła po sobie trzyletniego syna

2 godziny temu

CGM
Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie m ...

Problemy w zespole i przywiązanie do kolegów

2 godziny temu

CGM
Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Millie przyznała, że jest wielką fanką klasycznych piosenek świątecznych

4 godziny temu

CGM
Polish Jazz 60 Jubilee – limitowana edycja dwupłytowego winyla

Polish Jazz 60 Jubilee – limitowana edycja dwupłytowego winyla

Kolekcjonerska forma i hołd dla polskiego jazzu

4 godziny temu