Mamacita: nowy singiel Sylvii Novak i Nowatora

fot. mat. pras.

Sylvia Novak i Nowator łączą siły w nowym singlu „Mamacita” – utworze, który zapowiada się na jeden z najbardziej energetycznych hitów tego lata. Ich współpraca to gwarancja autentycznego brzmienia i świeżego spojrzenia na pop z południowym temperamentem. Z modnym reggaetonowym beatem, lekką, radiową produkcją i chwytliwym refrenem duet zabiera słuchaczy prosto w wakacyjny klimat. Sylvia zaprosiła Nowatora do współpracy, bo to raper, który jako jeden z pierwszych artystów, wprowadzał reggaeton na polską scenę muzyczną.

Reggaetonowy puls

„Mamacita” to opowieść o miłości podana w tanecznej, pełnej słońca formie. Za współtworzenie utworu odpowiada Thomas Karlsson – autor hitów m.in. Margaret i Ewy Farny (w tym piosenki śpiewanej na koncercie Dua Lipy). Producentem utworu „Mamacita” jest Chris Toffson – muzyk i producent związany z polską sceną rapową, znany z działalności w legendarnej formacji Jeden Osiem L. Jego doświadczenie i brzmienie wniosły do singla dodatkową warstwę rytmicznej energii i klubowego sznytu, który świetnie współgra z reggaetonowym pulsem utworu.

Do singla powstał klip z energetyczną choreografią, w którym wystąpili profesjonalni tancerze – w tym Ida Kurowska, finalistka ostatniej edycji programu You Can Dance, znana z wyrazistego stylu i scenicznej charyzmy. Wideo tętni kolorem, rytmem i letnią atmosferą – idealnie oddając klimat piosenki.