Malik Montana świętuje Dzień Ojca, publikując zdjęcie ze swoimi dziećmi

fot. mat. pras.

Choć wizerunek Malika Montany jest daleki od rodzinnego gościa, nie zapominajmy, że to, co dzieje się u raperów w kawałkach i mediach społecznościowych to niekoniecznie real talk. Na co dzień raper jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Dwa lata temu artysta świętował narodziny syna, trzy lata wcześniej na świat przyszła córka Eliana. Ile lat ma najstarszy syn Ilyas – tego nie wiadomo.

Rzadki widok – Malik Montana pozuje z dziećmi

Śledząc uważnie media społecznościowe Malika można było zobaczyć jego zdjęcia z dziećmi. Nigdy nie był to jednak częsty widok, stąd część fanów widząc dziś rapera, pozującego z trójką pociech, jest w szoku, że szef GM2L jest ojcem.

Z trójką maluchów artysta publicznie nie pozował nigdy, stąd wyjątkowość poniższej fotki. Artysta naturalnie w trosce o bezpieczeństwo i spokój dzieci, nie pokazał ich twarzy, co absolutnie szanujemy.

– Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla wszystkich ojców, co dbają o swoje skarby – napisał przy okazji publikacji zdjęcia Malik.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Malik Montana (@donmalikmontana)