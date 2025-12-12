CGM

Malik Montana prezentuje nowy singiel „Plain Jane"

Brytyjski sznyt w produkcji

2025.12.12

Malik Montana prezentuje nowy singiel „Plain Jane”

Malik Montana nie zwalnia tempa! Choć zbliża się okres świąteczno-urlopowy, raper wciąż dostarcza nowe brzmienia, prezentując świeży singiel „Plain Jane”, który już teraz podbija streamingi i uszy słuchaczy.

Melodyjna era Malika Montana

Malik w swojej melodyjnej erze jest generatorem refrenów, które nie odpuszczają słuchaczowi przez kilka dni… To, co błyszczy w tym klipie, to nie tylko biżuteria, ale też forma Malika. Pomimo tego, że bliżej nam do okresu świąt i urlopów, raper nie odpuszcza i serwuje kolejny świetny singiel. Singiel obrazuje klimatyczny teledysk w reżyserii JLShotThat i to kolejna współpraca na linii JL – Malik, co tylko dowodzi temu, że panowie mają flow i dzięki temu każdy z tych klipów jest na tak samo wysokim poziomie.

Brytyjski sznyt w produkcji

“Plain Jane” to też ciekawy bit inspirowany brytyjską sceną elektroniczną – za produkcję odpowiadają DeeVoe, Venom Valentino oraz CUZCO$.

Kontynuacja udanej współpracy wizualnej

Teledysk do singla to klimatyczna produkcja w reżyserii JLShotThat. To kolejna współpraca Malika z JL, która ponownie dowodzi, że ich wspólne projekty mają idealne wyczucie wizualne i utrzymują równy, wysoki poziom.

