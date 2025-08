Malik Montana i Blanka tańczą w centrum Warszawy

Foto: Cactus Shoot

Współpraca Malika Montany i Blanki to jedno z największych wydarzeń w polskiej muzyce w ostatnich tygodniach. O tym, że artyści połączyli siły, spekulowano już na kilka dni przed premierą piosenki „Wracam”. Artyści podsycali zainteresowanie tajemniczymi postami, wspólnymi wystąpieniami i dwuznacznymi komentarzami. Ostatecznie piosenka ujrzała światło dzienne w połowie czerwca, a artyści robią wszystko, by jak najdłużej podtrzymać zainteresowanie nią.

Niemal dwa miesiące po premierze „Wracam” promocja utworu trwa w najlepsze

Wokalistka i raper promowali singiel presstourem, podczas którego udawali, że się pokłócili. Artyści szybko porzucili ten motyw i wrócili do wspólnych występów. Ich najnowsza wspólna aktywność to promocja trendu tanecznego związanego z singlem „Wracam”. Na instagramowym profilu Warner Music Poland pojawiło się wideo, prezentujące Malika i Blankę, którzy w otoczeniu tancerek prezentują układ do wspólnego singla. To znaczy… prezentuje go Blanka, bowiem Malik ewidentnie ma własny pomysł na choreografię.

Jak widać, niemal dwa miesiące po premierze „Wracam” promocja utworu trwa w najlepsze. Piosenka z pewnością pozostanie z nami dłużej niż tylko do końca wakacji.