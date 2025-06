Malik Montana i Blanka pokłócili się w trakcie wywiadu. Raper wyszedł ze studia

fot. Cactus Shoot

W internecie pojawił się dziś wspólny utwór Malika Montany i Blanki. To pierwsza współpraca artystów, a przy okazji pierwszy singiel Blanki w języku polskim. Piosenka trafiła na platformy streamingowe, na YouTubie pojawił się klip. Niecodzienny duet wyruszył do studia Radia Eska, by promować piosenkę i wszystko było pięknie do momentu, w którym wokalistka i raper się nie pokłócili.

Kto jest „rozwydrzonym bachorem”, a kto „nie zachowuje się normalnie”?

Na instagramowym profilu rozgłośni możemy zobaczyć, że atmosfera była napięta już przed rozpoczęciem wywiadu. Malik nazywa Blankę „rozwydrzonym bachorem”, później – już w trakcie rozmowy – Blanka pyta go, czy „może się normalnie zachowywać”. W efekcie Malik wstaje i wychodzi ze studia.

Czy to prawdziwy konflikt, czy też może zaplanowana akcja mająca na celu podkręcenie atmosfery przy okazji premiery singla – oceńcie sami.