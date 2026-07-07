Lil Wayne rozstał się z Madi Cannon. Raper wyjaśnił, że nigdy nie byli zaręczeni

Lil Wayne zakończył związek z Madi Cannon

W ostatnich tygodniach media i fani byli przekonani, że Lil Wayne i 23-letnia Madi Cannon są zaręczeni. Powodem były wspólne zdjęcia oraz wpisy publikowane w mediach społecznościowych.

Artysta podczas transmisji na żywo zdementował jednak te informacje, wyjaśniając, że para nigdy nie była zaręczona. Jednocześnie poinformował, że ich relacja dobiegła końca.

Raper podał powód rozstania

Lil Wayne przyznał, że decyzję o zakończeniu związku podjął z myślą o partnerce. Jak wyjaśnił, nie chciał narażać jej na presję i krytykę, które często towarzyszą jego życiu prywatnemu.

Artysta określił Madi Cannon jako „wspaniałą osobę” i zaznaczył, że nie chciał, aby musiała mierzyć się z negatywnymi reakcjami wynikającymi z ich publicznego związku.

Różnica wieku wywoływała dyskusje

Relacja 43-letniego rapera z 23-letnią influencerką od początku budziła duże zainteresowanie internautów. Ponad 20-letnia różnica wieku była szeroko komentowana w mediach społecznościowych, szczególnie po publikacji wspólnych fotografii pary.

To właśnie wtedy pojawiły się spekulacje o zaręczynach, które – jak się okazało – nie miały potwierdzenia.

Trudny okres dla Lil Wayne’a

Rozstanie z Madi Cannon zbiegło się z problemami podczas trasy koncertowej rapera. Niedawno Lil Wayne nie pojawił się na jednym z zaplanowanych koncertów w stanie Maine, a kilka dni później rozpoczął kolejny występ z ponad dwugodzinnym opóźnieniem.

Mimo tych komplikacji artysta kontynuuje trasę „20+ Years of Carter Classics”, a jego kolejny koncert zaplanowano na połowę lipca.