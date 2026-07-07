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Oasis szykują wielki powrót w 2027 roku? W planach rekordowa rezydencja i koncerty w Knebworth

Trasa Oasis po Europie coraz bardziej prawdopodobna

2026.07.07

opublikował:

Oasis press 2024

fot. facebook / @OasisOfficial

Fani Oasis mają powody do ekscytacji. Według najnowszych doniesień z Wielkiej Brytanii zespół Liama i Noela Gallagherów ma przygotowywać ogromną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie w 2027 roku. Wśród planów pojawiają się informacje o rekordowej rezydencji w Manchesterze oraz powrocie na legendarne Knebworth.

 

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Oasis planują 12 koncertów w Manchesterze

Jak informuje Manchester Evening News, Oasis ma prowadzić rozmowy dotyczące organizacji aż 12 koncertów na Etihad Stadium – stadionie Manchester City, ulubionego klubu braci Gallagherów.

Według źródeł zbliżonych do klubu występy miałyby odbyć się w maju i czerwcu 2027 roku. Pojawiają się również spekulacje, że liczba koncertów może zostać zwiększona nawet do 20, jeśli zainteresowanie fanów okaże się równie ogromne jak podczas trasy Live ’25.

Powrót na legendarne Knebworth?

Jednym z najgłośniejszych elementów planowanej trasy ma być także powrót Oasis do Knebworth Park. To właśnie tam w 1996 roku zespół zagrał dwa legendarne koncerty dla 250 tysięcy fanów. Wydarzenie przeszło do historii brytyjskiej muzyki, a chęć zakupu biletów wyraziło wówczas ponad 2,5 miliona osób.

Plotki o powrocie do Knebworth pojawiają się od wielu miesięcy, jednak do tej pory nie zostały oficjalnie potwierdzone przez zespół.

Trasa Oasis po Europie coraz bardziej prawdopodobna

Brytyjskie media informują również, że Live ’27 może objąć największe miasta Europy. Wśród potencjalnych lokalizacji wymienia się m.in. Rzym, o którym Liam Gallagher wspominał wcześniej w mediach społecznościowych, zapewniając fanów, że Oasis „na 100 procent” wystąpi tam w 2027 roku.

Coraz częściej mówi się także o możliwym koncercie na Slane Castle w Irlandii oraz o występie podczas Glastonbury 2027.

Na razie brak oficjalnego potwierdzenia

Choć zespół nie ogłosił jeszcze nowych koncertów, w ostatnich miesiącach Liam Gallagher wielokrotnie sugerował, że po zakończeniu trasy Live ’25 kolejne występy odbędą się właśnie w 2027 roku. Muzyk wielokrotnie podsycał spekulacje w mediach społecznościowych, dając fanom do zrozumienia, że powrót Oasis na scenę jeszcze się nie zakończył.

Jeśli doniesienia brytyjskich mediów się potwierdzą, Live ’27 może stać się jedną z największych tras koncertowych w historii zespołu i jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2027 roku.

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