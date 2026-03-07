Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Lil Baby dokonuje strategicznych zakupów domów w Atlancie, aby zabezpieczyć przyszłość swoją oraz swoich dzieci, a jednocześnie chronić dzielnicę, w której dorastał.

Zakup domów w Oakland City

Raper nabył kilka starszych nieruchomości w dzielnicy Oakland City, która przechodzi obecnie renowacje i nowe inwestycje budowlane. Lil Baby podkreśla, że chce zachować część historycznych domów, w których sam spędzał czas w młodości.

„To jak strategia – kupuję wszystkie domy, przy których kiedyś działałem. W czasach, gdy były opuszczone, ja wciąż tu byłem” – mówi artysta w swoim vlogu „WHAM VLOG”.

Część nieruchomości ma zostać odrestaurowana w ciągu 3–4 miesięcy, a niektóre mogą zostać przeznaczone na przystępne mieszkania dla innych rodzin.

Myśląc o dzieciach i inwestycjach

Lil Baby wyjaśnia, że domy są także dla jego dzieci – Jasona i Loyal Armani. Część nieruchomości ma być przechowywana na przyszłość, gdy dzieci będą gotowe na samodzielne życie.

Dzięki temu raper nie tylko inwestuje w swoją przyszłość finansową poza muzyką, która bywa niestabilna, ale także zapewnia bezpieczeństwo i stabilność swojej rodzinie.

Spojrzenie wstecz i przyszłość muzyczna

Kupując domy w swojej rodzinnej dzielnicy, Lil Baby nie zapomina o korzeniach i tym, skąd pochodzi. Wydarzenia te pokazują jego zaangażowanie w społeczność i przemyślaną strategię inwestycyjną.

Pomimo problemów z DJ Akademiks, inwestycje te pokazują pozytywną stronę życia artysty. Dodatkowo, fani spekulują o możliwej współpracy Lil Baby z Young Thugiem, co może być kolejnym etapem jego muzycznej kariery.