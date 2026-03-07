CGM

Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Zakup domów w Oakland City

2026.03.07

opublikował:

Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Lil Baby dokonuje strategicznych zakupów domów w Atlancie, aby zabezpieczyć przyszłość swoją oraz swoich dzieci, a jednocześnie chronić dzielnicę, w której dorastał.

Zakup domów w Oakland City

Raper nabył kilka starszych nieruchomości w dzielnicy Oakland City, która przechodzi obecnie renowacje i nowe inwestycje budowlane. Lil Baby podkreśla, że chce zachować część historycznych domów, w których sam spędzał czas w młodości.

„To jak strategia – kupuję wszystkie domy, przy których kiedyś działałem. W czasach, gdy były opuszczone, ja wciąż tu byłem” – mówi artysta w swoim vlogu „WHAM VLOG”.

Część nieruchomości ma zostać odrestaurowana w ciągu 3–4 miesięcy, a niektóre mogą zostać przeznaczone na przystępne mieszkania dla innych rodzin.

Myśląc o dzieciach i inwestycjach

Lil Baby wyjaśnia, że domy są także dla jego dzieci – Jasona i Loyal Armani. Część nieruchomości ma być przechowywana na przyszłość, gdy dzieci będą gotowe na samodzielne życie.

Dzięki temu raper nie tylko inwestuje w swoją przyszłość finansową poza muzyką, która bywa niestabilna, ale także zapewnia bezpieczeństwo i stabilność swojej rodzinie.

Spojrzenie wstecz i przyszłość muzyczna

Kupując domy w swojej rodzinnej dzielnicy, Lil Baby nie zapomina o korzeniach i tym, skąd pochodzi. Wydarzenia te pokazują jego zaangażowanie w społeczność i przemyślaną strategię inwestycyjną.

Pomimo problemów z DJ Akademiks, inwestycje te pokazują pozytywną stronę życia artysty. Dodatkowo, fani spekulują o możliwej współpracy Lil Baby z Young Thugiem, co może być kolejnym etapem jego muzycznej kariery.

Tagi


Popularne newsy

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara
NEWS

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”
NEWS

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music
NEWS

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła
NEWS

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy
NEWS

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”
NEWS

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?
NEWS

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?

Polecane

CGM
Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich płodności

Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich pł ...

Rihanna i jej marka Fenty Beauty muszą zmierzyć się z poważnym problemem

38 minut temu

CGM
50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

Konflikt między raperami narastał od kilku tygodni

43 minuty temu

CGM
Apple Music wprowadza oznaczenia muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję

Apple Music wprowadza oznaczenia muzyki tworzonej przez sztuczną intel ...

Apple Music przygotowuje nową funkcję, która zwiększy transparentność w branży muzycznej

55 minut temu

CGM
Czy Britney Spears trafi do więzienia? Wszystko zależy od tego czy była pod wpływem narkotyków

Czy Britney Spears trafi do więzienia? Wszystko zależy od tego czy był ...

Przyszłość Britney pod znakiem zapytania

2 godziny temu

CGM
Morderczy trening Jennifer Lopez przed show w Las Vegas

Morderczy trening Jennifer Lopez przed show w Las Vegas

„Chcę być lepsza niż wczoraj”

2 godziny temu

CGM
Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos zagrał także Juras

Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos za ...

Ostre słowa Jurasa

2 godziny temu