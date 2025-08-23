Szukaj
Legenda Wu Tang Clanu o Trumpie: „Ludzie wybrali prezydenta, teraz mają konsekwencje”

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Ghostface Killah krytykuje plany Trumpa dotyczące Section 8: „To tylko pogorszy sytuację”

Donald Trump planuje zredukować możliwość korzystania z programu Section 8 do zaledwie dwóch lat. Propozycja ta mogłaby dotknąć ponad 1,4 miliona rodzin z dziećmi, które obecnie korzystają z pomocy mieszkaniowej w USA – wynika z analiz New York University.

Ghostface Killah: „Ludzie wybrali prezydenta, teraz mają konsekwencje”

Członek Wu-Tang Clan, Ghostface Killah, w rozmowie z TMZ Hip Hop ocenił, że decyzja Trumpa uderzy w najbiedniejszych i sprawi, że życie w projektach mieszkaniowych stanie się jeszcze trudniejsze.

„Dorastałem w Stapleton Houses na Staten Island, wiem jak to wygląda. Ten ruch tylko pogorszy sytuację” – podkreślił raper.

Jednocześnie zauważył, że Amerykanie sami dokonali wyboru w wyborach:

„Fake Democrats, boondaggers blowin’ at Trump… Amerykanie dostali to, na co głosowali” – rapuje Ghostface w numerze „Iron Man” z nowego albumu.

Wu-Tang Clan wciąż dla dzieci – i dla ludzi

Ghostface Killah przypomniał także, że Wu-Tang is for the children – i dziś jego przesłanie odnosi się również do amerykańskich rodzin walczących o przetrwanie w trudnych warunkach ekonomicznych.

Ghostface Killah i Diddy – już bez konfliktu

Podczas rozmowy artysta odniósł się również do dawnych napięć z Diddym, kiedy to – jak ujawnił – Wu-Tang Clan miał być blokowany w radiu na rzecz promocji Bad Boy Records. Dziś jednak – jak mówi – „wszystko jest w porządku” i nie ma żadnych sporów między nim a Diddy’m.

 

