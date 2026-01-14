CGM

Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi

Raper od kilku tygodni przebywa w szpitalu

2026.01.14

Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi

Niepokojące informacje napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Kurupt, legendarny raper z Kalifornii i członek kultowej formacji The Dogg Pound, od kilku tygodni przebywa w szpitalu. TMZ potwierdziło, że artysta zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagały hospitalizacji.

Stan zdrowia Kurupta. Są dobre wiadomości

Z informacji uzyskanych przez TMZ wynika, że choć Kurupt spędził w szpitalu już kilka tygodni, jego stan zdrowia systematycznie się poprawia. Źródła bliskie raperowi nie ujawniają szczegółów dotyczących diagnozy, podkreślają jednak, że artysta jest „na dobrej drodze do wyzdrowienia”.

Wsparcie od Daza Dillingera

W poniedziałkowy wieczór Daz Dillinger, wieloletni współpracownik Kurupta i jego kolega z The Dogg Pound, publicznie zwrócił się do fanów z prośbą o wsparcie dla chorego rapera.

„BÓG POWIEDZIAŁ: BĘDZIEMY ŻYĆ, A NIE UMRZEMY… Potrzebuję, żeby wszyscy napisali do Kurupta i dali mu znać, że go kochamy. Od jego młodszego brata – Daza” – napisał Dillinger w emocjonalnym wpisie.

Kurupt patrzy w przyszłość

Jeszcze na początku stycznia Kurupt dał fanom znak, że z nadzieją patrzy na nadchodzący rok. Raper opublikował na Instagramie zdjęcie Kendricka Lamara, opatrując je podpisem:
„Tak witamy Nowy Rok z #KENDRICK i rodziną”.

Warto przypomnieć, że Kendrick Lamar wielokrotnie publicznie podkreślał, że uważa Kurupta za jednego z najwybitniejszych raperów wszech czasów, co tylko potwierdza ogromny wpływ artysty na historię hip-hopu.

Legenda zachodniego wybrzeża

Kurupt to jedna z ikon rapu z Zachodniego Wybrzeża, znany zarówno z działalności solowej, jak i z formacji The Dogg Pound, która odegrała kluczową rolę w rozwoju gangsta rapu lat 90. Informacje o jego hospitalizacji poruszyły fanów na całym świecie, którzy licznie przesyłają artyście życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

 

