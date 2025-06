Kultowe „Ev’ry Night” w nowych remiksach

fot. mat. pras.

Po 20 latach od premiery swojego najbardziej kultowego hitu, Mandaryna prezentuje wyjątkowe wydawnictwo: „Ev’ry Night 2025 Remix EP”.

„Ev’ry Night 2025 Remix EP” jest dostępne we wszystkich serwisach cyfrowych. Wydawnictwo jest muzyczną podróżą w czasie i świeżym spojrzeniem na numer, który jest jednym z najważniejszych popowych singli lat 00. w Polsce.

Znacie „Ev’ry Night”?

Na EP-ce znalazły się cztery remiksy „Ev’ry Night” – każdy z odrębnym charakterem. Nowe wersje oddają hołd oryginałowi, a jednocześnie prezentują muzyczne zwroty akcji. Swoje interpretacje hitu Mandaryny zaprezentowali:

– Ikarvs – autorzy wiralowego „Plebania Rave Remix” zrobili coś więcej niż remiks. Wspólnie z Mandaryną nagrali „Ev’ry Night” na nowo. Do utworu powstał wizual w estetyce Ikarvs. Klip w pewnych kręgach już jest określany jako „iconic”.

– Helucze – pochodzący z Krakowa producent zabrał „Ev’ry Night” na urlop. Jego wersja jest pełna luzu, wakacyjnego ducha i gitarowego brzmienia. W tym utworze znajdziemy powietrze, melodyjność i nostalgię.

– 9lives – „Ev’ry Night” w wydaniu hypertechno, dzięki któremu do wielkiego hitu Mandaryny będzie można tańczyć bez wytchnienia. Produkcje 9Lives są wspierane przez twórców takich jak HARDWELL i Afrojack.

– UNKLFNKL – pochodzący z Rumunii producent sporo namieszał na listach przebojów za sprawą hitu „Oh, Natalie”. Jego remiks wielkiego hitu Mandaryny to mięsisty bas i feeling beztroskich chwil zatracenia się w tańcu.

EP-kę zamyka wersja oryginalna „Ev’ry Night”. Każdy fan muzyki rozpozna ją po przysłowiowej „jednej nutce”.

– To niesamowite, że „Ev’ry Night” może żyć w tak wielu wersjach. Sama byłam bardzo ciekawa, co się wydarzy, gdy oddam piosenkę w ręce tak różnorodnych producentów. Efekt przerósł moje oczekiwania – to cztery zupełnie różne historie opowiedziane przez pryzmat jednego refrenu – mówi Mandaryna.