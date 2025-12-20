Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”

Kuba Wojewódzki ponownie zabrał głos w sprawach polskiego show-biznesu, tym razem krytykując Dodę w mediach społecznościowych.

Wojewódzki komentuje Dodę na Instagramie

Dziennikarz i felietonista zamieścił na Instagramie wpis, w którym udostępnił materiał dziennikarski Jakuba Wątora dotyczący Rabczewskiej. W opisie postanowił wyrazić swoje zdanie o wokalistce:

„Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję” – napisał Wojewódzki.

To kolejny przykład ostrego komentarza dziennikarza wobec osób ze świata show-biznesu, który od lat nie stroni od krytyki celebrytów i postaci telewizyjnych.

Reakcje w mediach społecznościowych

Post Wojewódzkiego natychmiast zwrócił uwagę internautów i mediów branżowych, wywołując falę komentarzy na temat relacji między dziennikarzem a wokalistką. Choć sam Wojewódzki wielokrotnie podkreślał, że nie zależy mu na „rozgłosie za wszelką cenę”, jego opinie wciąż przyciągają uwagę opinii publicznej.