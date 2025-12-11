CGM

Kolejny kraj rezygnuje z udziału w Eurowizji 2026. Rosnący bojkot konkursu

Eurowizja 2026 w cieniu podziałów

2025.12.11

Kolejny kraj rezygnuje z udziału w Eurowizji 2026. Rosnący bojkot konkursu

fot. mat. pras.

Decyzja EBU o dopuszczeniu Izraela do Eurowizji 2026 wywołała falę kontrowersji w całej Europie. Coraz więcej państw wyraża sprzeciw wobec udziału tego kraju w konkursie, a lista państw rezygnujących z przyszłorocznej edycji w Wiedniu stale się wydłuża. Teraz potwierdzono, że do bojkotu dołącza kolejny kraj.

Decyzja EBU i narastające kontrowersje

Europejska Unia Nadawców ogłosiła, że mimo międzynarodowych napięć i licznych protestów Izrael pozostanie w konkursowej stawce na Eurowizję 2026. Wywołało to oburzenie części widzów, środowisk muzycznych oraz samych nadawców publicznych. Nastroje są tak gorące, że kilka państw już wcześniej ogłosiło wycofanie się z konkursu. Decyzję tę tłumaczono brakiem możliwości udziału w wydarzeniu, które w ich ocenie stoi w sprzeczności z wartościami pokoju i solidarności, na których opierać powinien się konkurs Eurowizji.

Islandia rezygnuje z Eurowizji 2026

Choć Telewizja Polska potwierdziła udział Polski w przyszłorocznej Eurowizji, to z rywalizacji wycofuje się Islandia. Decyzję ogłosił islandzki nadawca RÚV, wyraźnie podkreślając, że sprzeciw wobec dopuszczenia Izraela jest w kraju powszechny.

Dyrektor generalny RÚV, Stefan Eiriksson, wyjaśnił powody rezygnacji słowami:

„Z publicznej debaty w kraju i reakcji na decyzję EBU jasno wynika, że udział RÚV nie przyniesie w tym przypadku ani radości, ani pokoju.”

Islandia wielokrotnie apelowała o ponowne rozważenie udziału Izraela, a decyzja EBU została przyjęta w tym kraju wyjątkowo krytycznie. Wycofanie się z konkursu było więc jedynie formalnością.

Lista państw bojkotujących Eurowizję 2026

Islandia dołącza do grupy państw, które już wcześniej ogłosiły rezygnację. Na ten moment bojkot Eurowizji 2026 obejmuje:

  • Hiszpanię

  • Holandię

  • Irlandię

  • Słowenię

  • Islandię

Wszystkie te kraje wskazują, że dopuszczenie Izraela jest sprzeczne z wartościami konkursu i może prowadzić do normalizowania trwającego konfliktu.

Eurowizja 2026 w cieniu podziałów

Nadchodząca edycja konkursu w Wiedniu zapowiada się jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych w historii Eurowizji. Decyzje nadawców pokazują, że Eurowizja – choć w założeniu jest projektem muzycznym i apolitycznym – nie jest odporna na globalne napięcia i stanowiska poszczególnych państw.Udział części krajów, a bojkot innych może wpłynąć zarówno na atmosferę samego konkursu, jak i na jego odbiór wśród europejskich widzów. Nie brakuje głosów, że to dopiero początek większych zmian, które mogą w przyszłości redefiniować zasady Eurowizji.

