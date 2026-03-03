Kodak Black uniknął pozwu na 10 milionów dolarów

fot. mat. pras.

Kodak Black może odetchnąć z ulgą – pozew o 10 milionów dolarów związany ze strzelaniną podczas after-party Super Bowl LVI został wycofany i nie może być wniesiony ponownie.

Co się wydarzyło?

Do incydentu doszło 12 lutego 2022 przed restauracją The Nice Guy w Los Angeles, gdzie odbywała się impreza organizowana przez Justina Biebera. Podczas chaosu Kodak Black został postrzelony w nogę, a dwie osoby postronne – Mark Schaefer i Adam Rahman – również odniosły rany.

Schaefer i Rahman oskarżyli rapera o to, że doprowadził do eskalacji sytuacji, co w efekcie pozwoliło komuś innemu wystrzelić broń. Początkowo pozew obejmował też Justina Biebera, ale kilka miesięcy po wniesieniu skargi został z niego wyłączony.

Słowa prawnika rapera

Bradford Cohen, prawnik Kodaka, nie szczędził słów krytyki wobec powódki Glorii Allred:

„To chyba najgłupszy pozew, jaki kiedykolwiek widziałem. Gdy został wniesiony, od razu powiedziałem – nie dostaną ani centa. Cała sprawa była dla nas formalnością.”

Cohen podkreślił, że nie było żadnej ugody finansowej – pozew został wycofany po ultimatum: wycofajcie sprawę albo zostaniecie pozwani o koszty prawnika.

Do tej pory Gloria Allred nie odniosła się do decyzji sądu ani do komentarzy prawnika Kodaka.