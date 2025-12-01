Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Nowa łódź Klay’a Thompsona – S.S. Stallion

Klay Thompson, czterokrotny mistrz NBA, zdecydował się nazwać swoją łódź „S.S. Stallion”, nawiązując do swojej partnerki, raperki Megan Thee Stallion. Posty opublikowane przez sportowca dokumentują m.in. podróż drużyny Dallas Mavericks po zachodnim wybrzeżu USA oraz świąteczny obiad z okazji Święta Dziękczynienia.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Klay Thompson (@klaythompson)

Megan Thee Stallion w centrum uwagi

Na jednym ze zdjęć w serii widać tył łodzi z wyraźną nazwą, a pod nią widnieje Houston w Teksasie – miasto, z którym Megan jest związana. Widać również kobietę w wysokich brązowych butach i dopasowanych dżinsach, prawdopodobnie Megan, stojącą tyłem do aparatu.

Związek Klay’a i Megan – poważny krok

Klay i Megan zostali parą latem tego roku. Ich relacja wydaje się coraz poważniejsza, o czym świadczy m.in. fakt, że Megan przygotowała obiad na Święto Dziękczynienia dla rodziny Klay’a, zyskując aprobatę jego ojca, byłego koszykarza Mychala Thompsona. Również sama raperka pokazała w mediach społecznościowych fragmenty przygotowywania potraw.