Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Historyczny występ w Los Angeles

2025.08.25

Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Clipse i Kendrick Lamar po raz pierwszy wykonali „Chains & Whips” na żywo

W sobotę, 23 sierpnia, duet Clipse – tworzony przez Pusha T i Malice – zagrał koncert w klubie The Novo w Los Angeles. Wydarzenie rozpoczęło się od niespodzianki, która wywołała euforię publiczności. Na scenie pojawił się Kendrick Lamar, aby wspólnie z Clipse wykonać utwór „Chains & Whips”. Było to pierwsze w historii wykonanie tego kawałka na żywo.

SPRAWDŹ TAKŻE: Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

Jak wyglądał występ?

Koncert otworzył Pusha T, prezentując pierwszy wers utworu. Następnie na scenie dołączył Malice, przejmując drugą zwrotkę. Kulminacją chwili była nagła obecność Kendricka Lamara, który zaprezentował swoją część numeru. Reakcja publiczności potwierdziła, że była to jedna z najbardziej pamiętnych chwil całego występu.

 

Setlista pełna klasyków Clipse

Oprócz premierowego wykonania „Chains & Whips”, Clipse zaprezentowali także swoje kultowe kawałki. Wśród nich znalazły się m.in. „P.O.V.”, „Popular Demand (Popeyes)”, „Inglorious Bastards”, „Keys Open Doors” oraz „So Be It”. Koncert okazał się prawdziwym świętem dla fanów hip-hopu.

 

