Kendrick Lamar bije rekordy Jaya-Z i Kanye Westa. Żaden raper nie ma tylu nagród Grammy co on

Foto: @piotr_tarasewicz / @gm.pl

Wczorajsza noc należała do Kendricka Lamara. Raper z Compton zdobył aż pięć nagród Grammy, dzięki czemu stał się najbardziej utytułowanym artystą hip-hopowym w historii tej prestiżowej gali. Do tej pory miał 22 wygrane z 66 nominacji, a teraz jego dorobek wynosi 27 statuetek Grammy.

Rekordy Grammy w hip-hopie

Przed Lamar’em rekordzistami byli:

Jay-Z – 25 nagród z 89 nominacji

Kanye West – 24 nagrody

Dzięki pięciu wygranym podczas ostatniej gali Kendrick przeskoczył zarówno Jaya-Z, jak i Kanye Westa, stając się najczęściej nagradzanym raperem w historii Grammy.

Dziewięć nominacji na Grammy 2026

Kendrick Lamar w tym roku otrzymał dziewięć nominacji, co dało mu szansę na pobicie rekordów. Spektakularny sukces potwierdza, że raper z Compton nie tylko utrzymuje swoją pozycję na szczycie światowego hip-hopu, ale także ustanawia nowe standardy w branży muzycznej.