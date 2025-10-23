KęKę wrócił do swojej szkoły w Radomiu z okazji jubileuszu 50-lecia

KęKę powrócił do swojej rodzinnej szkoły w Radomiu – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – z okazji obchodów 50-lecia placówki. Wydarzenie przyciągnęło absolwentów, nauczycieli oraz lokalną społeczność, a obecność rapera była miłym akcentem podkreślającym więź artysty z rodzinnym miastem.
Spotkanie z uczniami i nauczycielami
Podczas jubileuszu KęKę spotkał się z nauczycielami, obecnymi uczniami oraz innymi absolwentami szkoły. Raper opowiedział o swoich wspomnieniach z czasów szkolnych i podzielił się refleksjami na temat edukacji i młodzieńczych lat spędzonych w Radomiu.
Na swoim profilu w mediach społecznościowych artysta podziękował za serdeczne przyjęcie i ciepłą atmosferę wydarzenia. Jego obecność była wyrazem przywiązania do rodzinnego miasta oraz szacunku dla nauczycieli i społeczności szkolnej.
KęKę i jego więź z Radomiem
Wizyta KęKę w szkole to dowód, że mimo sukcesów na polskiej scenie muzycznej, raper wciąż pamięta swoje korzenie. Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami pozwoliło mu nie tylko powspominać dawne czasy, ale również zainspirować młodsze pokolenie.