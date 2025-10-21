Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność boli nas wszystkich”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Hołd dla Joki

Kazik Staszewski zaprasza na wyjątkowy koncert „Tribute to Joka”, który odbędzie się w lutym 2026 roku w katowickim Spodku. Wydarzenie jest hołdem dla Joki, zmarłego w maju 2025 roku rapera i współzałożyciela legendarnego Kalibra 44. Koncert ma na celu upamiętnienie jego twórczości i wpływu na polską scenę hip-hopową.

Kazik Staszewski o przedwczesnej śmierci Joki

Kazik Staszewski wyraził swój smutek z powodu przedwczesnej śmierci Joki, podkreślając, że jego brak odczuwają wszyscy, którzy dorastali z jego muzyką. Tribute to Joka zgromadzi na scenie szeroką reprezentację polskich artystów hip-hopowych, w tym dawnych współpracowników Joki oraz muzyków, którzy wychowali się na jego twórczości.

Lista artystów na Tribute to Joka



Wśród potwierdzonych wykonawców znaleźli się m.in.: AbradAb, O.S.T.R., Gutek, Molesta Ewenement, DJ Eprom, DJ FEEL-X, Jajonasz, K2, Mioush, Kleszcz, PIH, Skorup, L.U.C., CNE, WSZ, Michalina oraz oczywiście Kazik Staszewski.

Spotkanie pokoleń na scenie w Spodku

Koncert „Tribute to Joka” to symboliczne spotkanie pokoleń, które wychowały się na hip-hopowych wersach i unikalnym stylu Joki. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją, by oddać hołd jednej z najważniejszych postaci polskiego hip-hopu.