Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Głośna reakcja muzyka na kontrowersyjny wpis europosła

2025.09.08

opublikował:

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kazik Staszewski ostro zareagował na wpis Roberta Biedronia w mediach społecznościowych, który – według artysty – znieważył pamięć zmarłego polskiego pilota. Wideo z odpowiedzią artysta opublikował na Instagramie, wykonując prowokacyjną piosenkę w ostrym tonie, zawierającą wersy:

„Będziesz wisiał Biedroń, ty ko jea.
Za to, że naszych pilotów obrażasz.
Będziesz wisiał Biedroń, ty ko jea.
Takim jak ty tylko sznur się należy.”

Reakcja Kazika wywołała mieszane opinie – od poparcia przez część fanów, po zarzuty o naruszanie granic kultury i języka.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kazik Staszewski (@kazikstaszewski63)

Co wywołało całą aferę?

Wszystko zaczęło się od wpisu Roberta Biedronia, który opublikował zdjęcie, na którym prezydent Karol Nawrocki i Donald Trump oglądają formację F-16 upamiętniającą śmierć pilota Macieja „Ślaba” Krakowiana. Podpis „’Szon patrol’ na posterunku” wzbudził oburzenie — został uznany za nieodpowiedni i szybko usunięty. Polityk tłumaczył się, że post opublikował jego asystent.

Różne reakcje na kontrowersję i przekroczenie granic

Komentator Marek Migalski skrytykował wypowiedź Kazika, określając ją jako przekroczenie wszelkich granic. Podkreślił, że stosowanie gróźb karalnych pod adresem polityka jest niedopuszczalne.

