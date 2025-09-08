Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kazik Staszewski ostro zareagował na wpis Roberta Biedronia w mediach społecznościowych, który – według artysty – znieważył pamięć zmarłego polskiego pilota. Wideo z odpowiedzią artysta opublikował na Instagramie, wykonując prowokacyjną piosenkę w ostrym tonie, zawierającą wersy:

„Będziesz wisiał Biedroń, ty ko jea.

Za to, że naszych pilotów obrażasz.

Będziesz wisiał Biedroń, ty ko jea.

Takim jak ty tylko sznur się należy.”

Reakcja Kazika wywołała mieszane opinie – od poparcia przez część fanów, po zarzuty o naruszanie granic kultury i języka.