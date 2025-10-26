Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

fot. @aidancullen1 / mat. pras.

To już oficjalne. Katy Perry i były premier Kanady Justin Trudeau potwierdzili swój związek, pojawiając się razem publicznie w Paryżu. Para świętowała 41. urodziny Katy w wyjątkowy sposób – wybierając się na wspólny wieczór do słynnego kabaretu Crazy Horse Paris.

Paparazzi czekali na nich przed wejściem, a po występie uchwycili romantyczny moment – Katy i Justin wyszli trzymając się za ręce, a jedna z fanek wręczyła piosenkarce różę i złożyła jej życzenia urodzinowe.