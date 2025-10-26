Szukaj
Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Wokalistka świętuje 41. urodziny z Justinem Trudeau

2025.10.26

fot. @aidancullen1 / mat. pras.

To już oficjalne. Katy Perry i były premier Kanady Justin Trudeau potwierdzili swój związek, pojawiając się razem publicznie w Paryżu. Para świętowała 41. urodziny Katy w wyjątkowy sposób – wybierając się na wspólny wieczór do słynnego kabaretu Crazy Horse Paris.

Paparazzi czekali na nich przed wejściem, a po występie uchwycili romantyczny moment – Katy i Justin wyszli trzymając się za ręce, a jedna z fanek wręczyła piosenkarce różę i złożyła jej życzenia urodzinowe.

Randka w Paryżu po miesiącach plotek

To pierwsze oficjalne publiczne wyjście nowej pary, choć plotki o ich romansie krążyły już od lipca. Wtedy to Perry i Trudeau zostali zauważeni podczas kolacji w Montrealu, a później spacerowali razem po Mount Royal Park.

Z kolei na początku października TMZ opublikowało zdjęcia, na których Katy i Justin obejmują się i całują na jachcie u wybrzeży Kalifornii.

Paparazzi i fani nie mają wątpliwości

Wszystko wskazuje na to, że między artystką a politykiem naprawdę zaiskrzyło. Justin Trudeau pojawił się nawet na jednym z koncertów Katy Perry w ramach jej trasy „Lifetimes Tour”, co tylko podsyciło spekulacje o ich relacji.

Podczas sobotniego wieczoru w Paryżu para wyglądała na wyjątkowo szczęśliwą i zrelaksowaną – jak zauważyli świadkowie, „nie mogli oderwać od siebie wzroku”.

