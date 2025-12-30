CGM

Kate Bush przeżywa żałobę po śmierci bliskiego przyjaciela

Tragiczny wypadek na morzu w Devon

2025.12.30

Kate Bush przeżywa żałobę po śmierci bliskiego przyjaciela

Legenda brytyjskiej muzyki, Kate Bush, poinformowała fanów o osobistej tragedii. Na swojej oficjalnej stronie internetowej artystka przekazała wiadomość o śmierci Matthew Uphama, wieloletniego przyjaciela, który zaginął podczas dramatycznych wydarzeń na morzu w hrabstwie Devon. Informacja poruszyła zarówno środowisko muzyczne, jak i fanów piosenkarki na całym świecie.

Tragiczny wypadek na morzu w Devon

Do tragedii doszło 25 grudnia w miejscowości Budleigh Salterton, gdzie zgodnie z coroczną tradycją dziesiątki osób wypłynęły na świąteczną kąpiel w morzu. Tego dnia warunki pogodowe były wyjątkowo trudne — mieszkańcy określali je jako najgorsze od wielu lat. W pewnym momencie akcja świąteczna przerodziła się w dramatyczną akcję ratunkową.

Dwóch mężczyzn zaginęło na morzu. Pomimo zaangażowania straży przybrzeżnej, nie udało się ich odnaleźć. Jednym z zaginionych był właśnie Matthew Upham, właściciel sklepu z antykami oraz bliski przyjaciel Kate Bush.

Poruszający wpis Kate Bush

Kate Bush opublikowała emocjonalny wpis, w którym oddała hołd zmarłemu przyjacielowi. Artystka podkreśliła, że znała Matthew Uphama od ponad trzydziestu lat i że był on osobą niezwykle ciepłą, pełną energii i humoru. W swoim oświadczeniu zwróciła uwagę na ogromny ból, jaki dotknął rodzinę oraz przyjaciół zmarłego. Wspomniała również o jego pasji do pływania i kajakarstwa, które były ważną częścią jego życia. Jak zaznaczyła, strata tak wyjątkowej osoby jest tragedią nie tylko dla bliskich, ale i dla całego świata.

„To ogromna tragedia, że stracił życie w ten sposób. Świat stracił kogoś niezwykle wyjątkowego. Dziękuję, Matthew, że byłeś jednym z najlepszych przyjaciół, jakich można mieć” – napisała Kate.

Kim był Matthew Upham?

Matthew Upham był znany lokalnie jako właściciel sklepu z antykami, a prywatnie – jako człowiek o wielkim sercu i pogodzie ducha. Jego nagła śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością oraz środowiskiem artystycznym, z którym był związany dzięki wieloletniej przyjaźni z Kate Bush.

Kate Bush – kariera i życie poza sceną

Kate Bush zadebiutowała w 1978 roku albumem „The Kick Inside”, który przyniósł jej światową sławę. Utwory takie jak „Wuthering Heights”, „Running Up That Hill” czy „Army Dreamers” na stałe zapisały się w historii muzyki. Artystka współpracowała z największymi nazwiskami sceny muzycznej, w tym z Peterem Gabrielem, Princem i Davidem Gilmourem.

Jej ostatni album studyjny „50 Words for Snow” ukazał się w 2011 roku. Po latach nieobecności w mediach piosenkarka ponownie znalazła się w centrum uwagi w 2022 roku, gdy „Running Up That Hill” zyskało drugie życie dzięki serialowi „Stranger Things”. Jesienią 2024 roku Kate Bush zapowiedziała, że rozważa wydanie nowego albumu w przyszłości.

Fani łączą się w bólu z artystką

Informacja o śmierci przyjaciela Kate Bush spotkała się z ogromnym odzewem fanów, którzy w mediach społecznościowych składają artystce wyrazy współczucia. To bolesne wydarzenie pokazuje, że nawet ikony muzyki nie są wolne od osobistych tragedii.

