Kanye West zrobił półnagie Biance Cesori zdjęcia. Internauci w szoku: „Myślałem, że to Sabrina Carpenter”

Bianca Censori znowu przyciąga uwagę

Bianca Censori, żona Kanye Westa, znów znalazła się w centrum uwagi. Tym razem uwagę internautów przyciągnęła jej najnowsza sesja zdjęciowa, wykonana przez samego Westa. Bianca zaprezentowała się w prześwitującej stylizacji i blond peruce, co wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Odważna sesja „Shot by Ye” – stylizacja bez cenzury

Zdjęcia, które Kanye West oznaczył tagiem „Shot by Ye”, przedstawiają Biankę w bardzo skąpym, przezroczystym stroju, odsłaniającym bieliznę. To nie pierwszy raz, kiedy para prowokuje swoim wizerunkiem – ich wspólne projekty często balansują na granicy sztuki i kontrowersji. Tym razem stylizacja Censori była na tyle odmienna, że niektórzywzięli ją za Sabrinę Carpenter.

Internauci myśleli, że to Sabrina Carpenter

Zdjęcia Bianci w blond włosach wywołały lawinę spekulacji. W komentarzach pojawiły się porównania do Sabriny Carpenter. Internauci przyznawali, że na pierwszy rzut oka nie rozpoznali Bianki i byli przekonani, że to amerykańska wokalistka. Sama zainteresowana nie odniosła się jeszcze do tych porównań.

Kanye West nagradza Biankę za kontrowersyjne stylizacje

Jak donoszą zagraniczne media, Kanye West ma finansowo wspierać żonę w jej publicznych wystąpieniach. Podobno wypłaca jej wysokie honoraria za noszenie kontrowersyjnych stylizacji – m.in. 250 000 dolarów za strój z cukierków i 120 000 dolarów za prześwitującą kreację na gali Grammy 2025.

Styl Bianki Censori – celowa prowokacja czy artystyczna ekspresja?

Bianca Censori od dawna wyróżnia się niekonwencjonalnym stylem, a jej odważne kreacje dzielą opinię publiczną. Dla jednych to forma artystycznej ekspresji, dla innych – zwykła prowokacja. Jedno jest pewne: każda sesja, w której występuje, błyskawicznie staje się viralem.