Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego

fot. mat. pras.

Kanye West wystąpił w Meksyku podczas pierwszego z dwóch zaplanowanych koncertów w Mexico City. Wydarzenie odbyło się na Monumental Plaza de Toros La México i zgromadziło ponad 40 tysięcy fanów. Jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru było pojawienie się na scenie córki rapera – North West.

North West wystąpiła u boku ojca

Podczas koncertu North West zaprezentowała swój solowy utwór „Piercing On My Hand”, a także wystąpiła razem z ojcem w takich piosenkach jak „Only One”, „BOMB” oraz „Talking”. Jej występ szybko obiegł media społecznościowe, a fragmenty nagrań pojawiły się m.in. na Instagramie.

Obecność North West na scenie pokazuje, że Kanye West coraz częściej angażuje swoją córkę w muzyczne projekty, co wywołuje duże zainteresowanie zarówno fanów, jak i branży muzycznej.

Diddy i jego syn w centrum uwagi fanów

Wśród publiczności obecny był również Christian „King” Combs, syn Seana „Diddy’ego” Combsa. Jego obecność wzbudziła dodatkowe emocje, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych publicznych wypowiedzi Kanye Westa, w których bronił Diddy’ego mimo jego problemów prawnych.

Nie jest jasne, czy Christian Combs został zaproszony bezpośrednio przez Kanye Westa, czy pojawił się na koncercie prywatnie. Mimo to jego obecność ponownie skierowała uwagę mediów na relacje rapera z kontrowersyjnymi postaciami świata show-biznesu.