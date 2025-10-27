Szukaj
CGM

Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolarów

Minimalistyczny design i codzienny komfort

2025.10.27

opublikował:

Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolarów

Nowe kolorystyki Yeezy Slides

Kanye West rozszerza swoją linię Yeezy Slide o sześć nowych kolorów, każdy w cenie 20 dolarów. Nowe warianty to czarny, brązowy, niebieski, szary, biały i grafitowy, wpisujące się w minimalistyczną estetykę Yeezy.

Minimalistyczny design i codzienny komfort

Yeezy Slides od lat łączą futurystyczny design z maksymalnym komfortem. Najnowsze modele zachowują charakterystyczną prążkowaną podeszwę oraz miękką piankę EVA, oferując wygodę na co dzień. Jednoczęściowa konstrukcja podkreśla prostotę i funkcjonalność obuwia.

Przystępność cenowa i dostępność

W przeciwieństwie do wcześniejszych, limitowanych wydań, nowe $20 Yeezy Slides mają trafić do szerszej grupy odbiorców. W ten sposób Kanye West kontynuuje swoją misję tworzenia stylowego i przystępnego obuwia, które każdy może nosić na co dzień, bez rezygnacji z jakości.

Charakterystyczne cechy nowej kolekcji

  • 6 uniwersalnych kolorów: czarny, brązowy, niebieski, szary, biały, grafitowy

  • Miękka pianka EVA dla komfortu

  • Prążkowana podeszwa zapewniająca przyczepność

  • Minimalistyczny design dopasowany do codziennego stylu

  • Lekka i trwała konstrukcja

Nowe Yeezy Slides są już dostępne na oficjalnej stronie Yeezy, umożliwiając fanom zakup ulubionego koloru i wygodnego obuwia do codziennego użytku.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”
NEWS

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kolejny dowód wszechstronności WOKALISTKI

1 minuta temu

CGM
ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

Klip do „Just Talk” oddaje emocjonalny charakter utworu i wzmacnia jego przesłanie

1 godzinę temu

CGM
Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Lekki i optymistyczny utwór o bliskości

2 godziny temu

CGM
Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach fe ...

Jak obliczono datę zwolnienia?

2 godziny temu

CGM
26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet

26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech ...

Raper ogłasza powiększenie rodziny

3 godziny temu

CGM
Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi wspomina, że praca była niewdzięczna, zwłaszcza w weekendy,

3 godziny temu