Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolarów

Nowe kolorystyki Yeezy Slides

Kanye West rozszerza swoją linię Yeezy Slide o sześć nowych kolorów, każdy w cenie 20 dolarów. Nowe warianty to czarny, brązowy, niebieski, szary, biały i grafitowy, wpisujące się w minimalistyczną estetykę Yeezy.

Minimalistyczny design i codzienny komfort

Yeezy Slides od lat łączą futurystyczny design z maksymalnym komfortem. Najnowsze modele zachowują charakterystyczną prążkowaną podeszwę oraz miękką piankę EVA, oferując wygodę na co dzień. Jednoczęściowa konstrukcja podkreśla prostotę i funkcjonalność obuwia.

Przystępność cenowa i dostępność

W przeciwieństwie do wcześniejszych, limitowanych wydań, nowe $20 Yeezy Slides mają trafić do szerszej grupy odbiorców. W ten sposób Kanye West kontynuuje swoją misję tworzenia stylowego i przystępnego obuwia, które każdy może nosić na co dzień, bez rezygnacji z jakości.

Charakterystyczne cechy nowej kolekcji

6 uniwersalnych kolorów: czarny, brązowy, niebieski, szary, biały, grafitowy

Miękka pianka EVA dla komfortu

Prążkowana podeszwa zapewniająca przyczepność

Minimalistyczny design dopasowany do codziennego stylu

Lekka i trwała konstrukcja

Nowe Yeezy Slides są już dostępne na oficjalnej stronie Yeezy, umożliwiając fanom zakup ulubionego koloru i wygodnego obuwia do codziennego użytku.