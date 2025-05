Kanye West ponownie szokuje: Raper chwali się relacjami intymnymi z pracownikami

fot. mat. pras.

Ye ponownie znalazł się w centrum kontrowersji po zamieszczeniu szokujących wpisów na platformie X (dawniej Twitter). Raper opublikował wiadomość, w której otwarcie chwali się relacjami intymnymi z pracownikami. W jednym z postów napisał: „That employee pussy hits different”. W kolejnym dodał: „If a bitch don’t let me smash we not friends”.

Wpisy wywołały natychmiastową falę krytyki i oburzenia wśród internautów oraz obserwatorów branży muzycznej.

Poważne oskarżenia ze strony byłej pracownicy

To nie pierwsza sytuacja, w której Kanye West jest oskarżany o niewłaściwe zachowania wobec współpracowników. Była pracownica Lauren Pisciotta złożyła pozew, w którym zarzuca mu m.in. odurzenie i napaść seksualną podczas jednej z imprez studyjnych. Według relacji Rolling Stone, do zdarzenia miało dojść podczas sesji nagraniowej zorganizowanej przez Diddy’ego, gdzie Kanye miał instruować asystenta, by podał napój Pisciottcie, który po spożyciu spowodował u niej natychmiastowe osłabienie i utratę świadomości.

Pisciotta twierdzi, że obudziła się dopiero rano, nie pamiętając wydarzeń z poprzedniej nocy, jednak po latach Kanye miał sam wspomnieć o „intymnym zbliżeniu” między nimi, co było dla niej szokujące.

Dalsze zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania

W pozwie pojawiają się również oskarżenia dotyczące specyficznych upodobań seksualnych rapera. Pisciotta twierdzi, że Kanye miał rzekomo napisać do swojej obecnej żony, Bianki Censori, wiadomość: „I wanna fuck your mum. Before she leaves”.

Choć Diddy został wspomniany w dokumentach sądowych jako osoba obecna na wydarzeniu, nie został formalnie oskarżony o żadne przestępstwo.

Reakcje i fala hejtu w sieci

Po ujawnieniu sprawy Lauren Pisciotta spotkała się z ogromnym hejtem w mediach społecznościowych. W emocjonalnym wpisie zwróciła się do hejterów:

„Rozumiem, że nie wszyscy mi wierzą i nie wszyscy mnie lubią — i to w porządku. Ale chcę wiedzieć, co dzieje się w waszych głowach, gdy piszecie rzeczy typu: 'Zabij się’ albo 'Mam nadzieję, że twój samochód się zapali i umrzesz w męczarniach.’”

Kanye West milczy w sprawie zarzutów

Do tej pory Kanye West nie odniósł się publicznie do zarzutów stawianych przez Pisciottę. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje i jest szeroko komentowana w mediach.