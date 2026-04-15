CGM

Kanye West może zostać zablokowany we Francji. Koncert w Marsylii pod znakiem zapytania

2026.04.15

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Ye ponownie znalazł się w centrum międzynarodowych kontrowersji. Tym razem pojawiły się doniesienia, że francuskie władze rozważają zablokowanie jego planowanego koncertu w Marsylii.

Francja analizuje możliwość zakazu występu

Według francuskich mediów, w tym AFP, minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez ma rozważać działania prawne, które mogłyby uniemożliwić artyście występ w czerwcu. Powodem mają być jego wcześniejsze, szeroko komentowane wypowiedzi o charakterze antysemickim.

Lokalne władze również zajęły stanowisko w sprawie.

Mocne stanowisko władz Marsylii

Burmistrz Marsylii Benoît Payan publicznie sprzeciwił się organizacji koncertu, podkreślając, że miasto nie chce być przestrzenią dla przekazów pełnych nienawiści. Jego wypowiedź spotkała się z szerokim odbiorem w mediach społecznościowych i dodatkowo zaostrzyła dyskusję wokół planowanego wydarzenia.

Problemy Kanye Westa w Europie

Kanye West już wcześniej mierzył się z ograniczeniami w Europie. W Wielkiej Brytanii władze zablokowały jego wjazd, co doprowadziło do odwołania jego planowanego występu jako headliner na festiwalu Wireless w Londynie.

Decyzje te miały też wpływ na sam festiwal — część sponsorów wycofała się z wydarzenia, a finalnie koncert został odwołany.

Brak oficjalnej decyzji we Francji

Na ten moment nie ogłoszono jeszcze oficjalnego zakazu wjazdu ani występu artysty we Francji. Nie ma również komentarza ze strony jego przedstawicieli, co pozostawia sprawę otwartą i wciąż dynamiczną.

Tagi


Popularne newsy

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się nawet za milion, jeśli nie poczułby tego co robię”

Katy Perry IG 2025
NEWS

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Kanye West
NEWS

Kanye West zagra w Polsce? Koncert na Stadionie Śląskim jeszcze w czerwcu

WWO_foto2_press_fot_Wojtek Koziara
NEWS

Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

Fabijanski w Cooltura Okopowa
NEWS

Sebastian Fabijański o relacjach z Kubą Wojewódzkim. „Jest jak Stanowski”

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

Bajorson 3
NEWS

Bajorson oskarża Dawida Obserwatora o szantaż i usuwa go z hitu, który ma 40 milionów wyświetleń

Polecane

CGM
Katy Perry 2026 ig

Australijska policja potwierdza, że bada sprawę oskarżenia Katy Perry ...

Policja w Melbourne prowadzi dochodzenie

9 godzin temu

CGM
Bieber

Merch Justina Biebera wyprzedany podczas Coachelli. Teraz trafił na eB ...

Bluzy po 400 dolarów

10 godzin temu

CGM
WWO_foto2_press_fot_Wojtek Koziara

Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

Trzeci koncert odpowiedzią na ogromny popyt

12 godzin temu

CGM
Offset 2026 IG

FBI przejmuje śledztwo w sprawie strzelaniny z udziałem Offseta. Ujawn ...

Lil Tjay również w centrum uwagi śledczych

16 godzin temu

CGM
Blanka Skolim

Blanka i Skolim łączą siły. W teledysku wystąpiła Oliwka Brazil 

"Przecież widzę, że już jesteś dobrze odpalona, lecisz na mnie jak na Real Barcelona"

16 godzin temu

CGM
Must Be The Music 2025

Ostra awantura w „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wd ...

Napięcie po występie uczestników

16 godzin temu