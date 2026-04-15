Kanye West może zostać zablokowany we Francji. Koncert w Marsylii pod znakiem zapytania

Ye ponownie znalazł się w centrum międzynarodowych kontrowersji. Tym razem pojawiły się doniesienia, że francuskie władze rozważają zablokowanie jego planowanego koncertu w Marsylii.

Francja analizuje możliwość zakazu występu

Według francuskich mediów, w tym AFP, minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez ma rozważać działania prawne, które mogłyby uniemożliwić artyście występ w czerwcu. Powodem mają być jego wcześniejsze, szeroko komentowane wypowiedzi o charakterze antysemickim.

Lokalne władze również zajęły stanowisko w sprawie.

Mocne stanowisko władz Marsylii

Burmistrz Marsylii Benoît Payan publicznie sprzeciwił się organizacji koncertu, podkreślając, że miasto nie chce być przestrzenią dla przekazów pełnych nienawiści. Jego wypowiedź spotkała się z szerokim odbiorem w mediach społecznościowych i dodatkowo zaostrzyła dyskusję wokół planowanego wydarzenia.

Problemy Kanye Westa w Europie

Kanye West już wcześniej mierzył się z ograniczeniami w Europie. W Wielkiej Brytanii władze zablokowały jego wjazd, co doprowadziło do odwołania jego planowanego występu jako headliner na festiwalu Wireless w Londynie.

Decyzje te miały też wpływ na sam festiwal — część sponsorów wycofała się z wydarzenia, a finalnie koncert został odwołany.

Brak oficjalnej decyzji we Francji

Na ten moment nie ogłoszono jeszcze oficjalnego zakazu wjazdu ani występu artysty we Francji. Nie ma również komentarza ze strony jego przedstawicieli, co pozostawia sprawę otwartą i wciąż dynamiczną.