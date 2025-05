Kanye West i Bianca Cesori ponownie szokują. Tym razem Hiszpanów

Bianca Censori wywołała oburzenie w Hiszpanii. Prześwitujący top i odsłonięte piersi podczas zakupów na Majorce

Bianca Censori, żona kontrowersyjnego rapera Kanye Westa, po raz kolejny znalazła się w centrum skandalu. Tym razem 30-letnia Australijka wzbudziła poruszenie w Hiszpanii, pojawiając się w prześwitującym siateczkowym topie, który całkowicie odsłaniał jej piersi. Stylizacja, w której paradowała po ulicach Majorki podczas zakupów, wywołała oburzenie mieszkańców i internautów, którzy uznali jej strój za „nieodpowiedni” i „lekceważący lokalne wartości”.

Bianca Censori szokuje stylizacją w Hiszpanii

Jeszcze niedawno Bianca Censori była anonimową architektką, dziś jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci światowego show-biznesu. Po ślubie z Kanye Westem na początku 2023 roku, zyskała ogromny rozgłos – głównie za sprawą swoich śmiałych, często prowokacyjnych stylizacji. Jak donoszą media, to właśnie Kanye ma duży wpływ na sposób, w jaki jego żona prezentuje się publicznie.

Na najnowszych zdjęciach z Majorki widać, jak Bianca przegląda lokalne stoiska w całkowicie prześwitującym topie bez stanika. Towarzyszący jej Kanye West, tym razem ubrany wyjątkowo skromnie, pozostawał nieco w tle.

Hiszpanie oburzeni: „Brak szacunku dla kraju”

Choć hiszpańskie prawo, a konkretnie przepisy obowiązujące w Katalonii od 2020 roku, zezwala kobietom na opalanie się topless w miejscach publicznych, stylizacja Bianki Censori została negatywnie oceniona przez opinię publiczną. Internauci nie kryli swojego oburzenia.

Serwis Daily Mail przytoczył komentarze użytkowników platformy X (dawniej Twitter):

– „Dlaczego ta kobieta nie została jeszcze aresztowana za nieprzyzwoitość!?”

– „Widzieliśmy już dosłownie wszystko, nawet jeśli nie chcieliśmy.”

– „Takie zachowanie to brak szacunku dla kraju i jego skromnych wartości.”

– „Jak to możliwe, że uchodzi im to na sucho?”

Bianca Censori i Kanye West – para, która wciąż szokuje

Nie jest to pierwszy raz, gdy stylizacja Bianki Censori wywołuje zamieszanie. Od czasu ślubu z Kanye Westem celebrytka regularnie pokazuje się w bardzo odważnych kreacjach, często balansujących na granicy nagości. Tym razem jednak, według wielu komentatorów, granica dobrego smaku została przekroczona.