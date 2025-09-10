Kacper i Dawidzior rozprawiają o Labubu

fot. Instagram / @kacperhta

Labubu to światowy fenomen i obiekt westchnień milionów dzieci (i nie tylko dzieci) na całym świecie. Jedni oszaleli na punkcie bohaterki „The Monsters”, inni głowią się nad tym, co takiego ma w sobie chińska lalka, że stała się popularna na całym globie.

Za dzieciaka miałem swojego ulubionego G.I. Joe

Dawidzior i Kacper udostępnili na Instagramie film, pokazujący ich dyskusję na temat Labubu. Dawidzior nie ukrywa, że nie tylko nie podłapał zajawki na Labubu, ale wręcz, że w kompletnie jej nie rozumie i przeraża go to zjawisko. Kacper próbuje tłumaczyć mu sytuację, odwołując się do „G.I. Joe”. – Za dzieciaka miałem swojego ulubionego G.I. Joe – wspomina Kacper.

– Ale to było „G.I. Joe”. To była bajka, to było fajna – skomentował Dawidzior, nie ukrywając, że argument Kacpra niespecjalnie do niego przemówił.

W pewnym momencie pojawia się wątek Labubu u dorosłych i tutaj szczególnie polecamy Wam skill parodystyczny Kacpra. Zobaczcie poniższą rolkę.