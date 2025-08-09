Justyna Steczkowska apeluje o wsparcie polskich rolników: „Kupuję produkty od sąsiadów w wiosce”

fot. mat. pras.

Gwiazda Eurowizji wspiera lokalnych producentów żywności

Justyna Steczkowska zabrała głos w sprawie sytuacji małych rolników. Na swoim Instagramie udostępniła nagranie mężczyzny, który krytykuje system promujący ultraprzetworzoną żywność kosztem lokalnej produkcji. Artystka podkreśliła, że od lat wybiera zakupy u sąsiadów i na lokalnych targach.

Apel do Polaków o zmianę nawyków zakupowych

W swoim wpisie Steczkowska poparła słowa mówiące o tym, że zanikanie małych gospodarstw oznacza utratę dostępu do prawdziwego jedzenia.

„Rozumiejąc to, od wielu już lat kupuję produkty od sąsiadów na wiosce i lokalnym targu. Wspierajcie takie miejsca” – napisała wokalistka. Jej zdaniem lokalna żywność to nie tylko smak i jakość, ale także zdrowie, czas i wolność.

Prywatne życie artystki w Radziejowicach

Poza działalnością muzyczną Justyna Steczkowska prowadzi spokojne życie rodzinne w Radziejowicach pod Warszawą. Od 2000 roku jest żoną architekta wnętrz Macieja Myszkowskiego, z którym wychowuje troje dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Ich posiadłość, położona na ponad hektarowej działce, ma ogród, boisko i prywatny staw.

Harmonia z naturą i pasja do ogrodnictwa

Wokalistka podkreśla, że kontakt z naturą i praca w ogrodzie to dla niej forma relaksu i sposób na odnalezienie równowagi. Pielęgnowanie roślin oraz dbanie o domowy ogród wpisuje się w jej filozofię życia opartą na zdrowiu, bliskości z naturą i świadomych wyborach.