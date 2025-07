Justin Bieber i Scooter Braun rozwiązują długotrwały spór finansowy – szczegóły ugody

fot. mat. pras.

Konflikt finansowy między Justinem Bieberem a Scooterem Braunem

Justin Bieber i jego były menedżer Scooter Braun od lat pozostawali w sporze dotyczącym kwestii finansowych. Punktem zapalnym była zaliczka w wysokości 26 milionów dolarów, którą Bieber otrzymał od firmy AEG w ramach przygotowań do trasy koncertowej „Justice”. Po anulowaniu trasy w 2022 roku AEG zażądało zwrotu tej kwoty. Aby pomóc swojemu klientowi, Braun za pośrednictwem swojej firmy Hybe spłacił tę kwotę, oczekując od Justina zwrotu na korzystnych warunkach. Jednak Bieber po dokonaniu jednej wpłaty zaprzestał dalszych spłat, co doprowadziło do eskalacji konfliktu.

Szczegóły ugody finansowej i spłaty zadłużenia

W ostatnich dniach obie strony osiągnęły porozumienie, które zamyka spór. Justin Bieber zobowiązał się do spłaty całej zaległej kwoty wraz z dodatkowymi 11 milionami dolarów, które Scooter Braun uważał za należne mu z tytułu nieopłaconych prowizji menedżerskich. Ugoda zakłada, że Bieber uregulował już wszystkie długi, a strony podpisały formalną umowę, która ma zapobiec dalszym sporom. Mimo tych finansowych wyzwań, Bieber nadal pozostaje jednym z najbogatszych artystów na świecie, a jego majątek szacowany jest na około 300 milionów dolarów.

Tło konfliktu i rola audytu PricewaterhouseCoopers

Spór zyskał na intensywności po audycie finansowym przeprowadzonym przez firmę PricewaterhouseCoopers, który potwierdził, że Bieber zalegał z kilkoma płatnościami wobec Brauna. To potwierdzenie dało menedżerowi podstawę do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Złożono liczne dokumenty i propozycje ugody, które ostatecznie doprowadziły do porozumienia. Sprawa była szeroko komentowana w mediach branżowych jako przykład napięć między artystami a ich menedżerami oraz zawiłości finansowych w przemyśle muzycznym.

Znaczenie ugody dla przyszłości Justina Biebera i Scootera Brauna

Porozumienie finansowe pozwala obu stronom skupić się na dalszej współpracy i rozwoju kariery bez zbędnych konfliktów. Dla Justina Biebera to także okazja, aby zresetować relacje biznesowe i skoncentrować się na nadchodzących projektach muzycznych. Scooter Braun, znany z pracy z wieloma gwiazdami muzyki pop, umacnia swoją pozycję menedżera, który potrafi skutecznie negocjować i rozwiązywać trudne sytuacje finansowe.