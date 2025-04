Julia Wieniawa z nowym singlem „Od Nowa” – siła, wolność i emocjonalny restart

Julia Wieniawa powraca na scenę muzyczną z premierą utworu „Od Nowa”, który opowiada o wewnętrznej sile, wolności i odcięciu się od przeszłości. Nowa piosenka artystki to idealne połączenie nowoczesnego popu, subtelnej elektroniki oraz poruszającego, osobistego tekstu.

O czym jest „Od Nowa”?

Nowy singiel Julii Wieniawy to historia o emocjonalnym odrodzeniu i zamykaniu bolesnego rozdziału w życiu. Tekst piosenki skupia się na procesie dojrzewania do decyzji, by zostawić za sobą relację bez wzajemności i zacząć wszystko od początku.

To manifest kobiecej niezależności, który rezonuje z doświadczeniami wielu kobiet, poszukujących siły i odwagi, by rozpocząć nowy etap.

Nowy rozdział po sukcesie „Kocham”

Po sukcesie poprzedniego singla „Kocham”, który zdobył popularność jako hymn samoakceptacji, Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że jej twórczość dotyka ważnych emocji.

„Od Nowa” to muzyczna opowieść o odwadze, o kobietach, które nie boją się stawiać na siebie – nawet jeśli wcześniej ich świat kręcił się wokół kogoś, kto ich nie docenił.

„Od Nowa” – nowa piosenka Julii Wieniawy z mocnym przekazem

Nowa piosenka Julii Wieniawy to nie tylko chwytliwa melodia, ale przede wszystkim poruszający przekaz. Wokalistka udowadnia, że siła tkwi w autentyczności i odwadze do zmian. „Od Nowa” to propozycja nie tylko dla fanów polskiej muzyki pop, ale także dla wszystkich, którzy szukają wsparcia i inspiracji w muzyce.