Julia Wieniawa wpuszcza fanów za kulisy swojego najbardziej odważnego teledysku

Kulisy pracy artystki

2025.11.27

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Julia Wieniawa udostępniła swoim fanom wyjątkowy materiał zza kulis teledysku do singla „Skoki w bok”. Artystka opublikowała blisko półgodzinny dokument na swoim kanale YouTube, pokazując proces tworzenia jednego ze swoich najodważniejszych klipów.

W poście na Instagramie Wieniawa napisała:

„Już jest! Specjalnie dla Was wrzuciłam dziś na mojego YT dokument z powstawania mojego ulubionego klipu z płyty! Widzieliście już? Chciałabym wrzucać więcej takich treści, więc koniecznie zaobserwujcie mój profil.”

„Skoki w bok” – kulisy pracy artystki

Materiał pokazuje nie tylko przygotowania do nagrań, ale także kreatywny proces Julii Wieniawy i całego zespołu produkcyjnego. Making of pozwala fanom z bliska zobaczyć pracę nad scenografią, choreografią oraz charakteryzacją, a także zaangażowanie aktorki i wokalistki w każdy detal teledysku.

Julia Wieniawa angażuje fanów w swoją twórczość

Publikacja dokumentu to kolejny krok Wieniawy w kierunku bliższego kontaktu z fanami. Artystka zachęca ich do subskrybowania kanału, co pozwoli śledzić kolejne materiały zza kulis i ekskluzywne treści z życia muzycznego i artystycznego Julii.

