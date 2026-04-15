Julia Wieniawa publikuje hejterskie komentarze na swój temat. „Kocham swoje ciało, a debili nie pozdrawiam”

Julia Wieniawa opublikowała na swoim Instagramie ostre komentarze internautów dotyczące jej wyglądu, na które postanowiła publicznie odpowiedzieć.

Fala hejtu po publikacji zdjęć

Po opublikowaniu materiałów zza kulis programu „Mam Talent!”, w których Julia Wieniawa zaprezentowała się w dopasowanym body, w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Część użytkowników zaczęła krytykować jej sylwetkę, a niektóre wpisy — jak sama zaznaczyła — były wyjątkowo obraźliwe i przekraczały granice.

Artystka odpowiada: hejt boli, szczególnie od kobiet

W odpowiedzi na sytuację, Julia Wieniawa zabrała głos w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na problem hejtu i jego wpływ na psychikę.

Podkreśliła, że szczególnie trudne jest dla niej to, że wiele krytycznych komentarzy pochodziło od innych kobiet. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę m.in. na wpływ hormonów, stresu oraz problemów zdrowotnych na wygląd ciała.

Mocne podsumowanie i jasne stanowisko

Artystka zdecydowała się również udostępnić część wiadomości, które otrzymała, pokazując skalę problemu. Całą sytuację podsumowała krótkim, ale stanowczym komentarzem:

„Kocham moje ciało, a debili nie pozdrawiam”.

Julia Wieniawa zaczyna dziś drugi etap swojej trasy koncertowej

Daty trasy „Światłocienie Relove Tour 2026”:

● 15.04.2026 – Toruń / Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

● 16.04.2026 – Gdańsk / Stary Maneż

● 17.04.2026 – Poznań / Klub Muzyczny B17

● 21.04.2026 – Katowice / P23

● 22.04.2026 – Kraków / Klub Kwadrat

● 23.04.2026 – Wrocław / A2 Centrum Koncertowe

● 26.04.2026 – Warszawa / COS Torwar – koncert finałowy