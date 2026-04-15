Julia Wieniawa publikuje hejterskie komentarze na swój temat. „Kocham swoje ciało, a debili nie pozdrawiam”

Dziś Julia zaczyna w Toruniu swoją trasę koncertową "Światłocienie Relove Tour 2026"

2026.04.15

Julia Wieniawa opublikowała na swoim Instagramie ostre komentarze internautów dotyczące jej wyglądu, na które postanowiła publicznie odpowiedzieć.

Fala hejtu po publikacji zdjęć

Po opublikowaniu materiałów zza kulis programu „Mam Talent!”, w których Julia Wieniawa zaprezentowała się w dopasowanym body, w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Część użytkowników zaczęła krytykować jej sylwetkę, a niektóre wpisy — jak sama zaznaczyła — były wyjątkowo obraźliwe i przekraczały granice.

Artystka odpowiada: hejt boli, szczególnie od kobiet

W odpowiedzi na sytuację, Julia Wieniawa zabrała głos w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na problem hejtu i jego wpływ na psychikę.

Podkreśliła, że szczególnie trudne jest dla niej to, że wiele krytycznych komentarzy pochodziło od innych kobiet. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę m.in. na wpływ hormonów, stresu oraz problemów zdrowotnych na wygląd ciała.

Mocne podsumowanie i jasne stanowisko

Artystka zdecydowała się również udostępnić część wiadomości, które otrzymała, pokazując skalę problemu. Całą sytuację podsumowała krótkim, ale stanowczym komentarzem:

„Kocham moje ciało, a debili nie pozdrawiam”.

Julia Wieniawa zaczyna dziś drugi etap swojej trasy koncertowej

Daty trasy „Światłocienie Relove Tour 2026”:

● 15.04.2026 – Toruń / Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
● 16.04.2026 – Gdańsk / Stary Maneż
● 17.04.2026 – Poznań / Klub Muzyczny B17
● 21.04.2026 – Katowice / P23
● 22.04.2026 – Kraków / Klub Kwadrat
● 23.04.2026 – Wrocław / A2 Centrum Koncertowe
● 26.04.2026 – Warszawa / COS Torwar – koncert finałowy

 

Popularne newsy

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się nawet za milion, jeśli nie poczułby tego co robię”

Katy Perry IG 2025
NEWS

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Kanye West
NEWS

Kanye West zagra w Polsce? Koncert na Stadionie Śląskim jeszcze w czerwcu

Fabijanski w Cooltura Okopowa
NEWS

Sebastian Fabijański o relacjach z Kubą Wojewódzkim. „Jest jak Stanowski”

WWO_foto2_press_fot_Wojtek Koziara
NEWS

Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

Bajorson 3
NEWS

Bajorson oskarża Dawida Obserwatora o szantaż i usuwa go z hitu, który ma 40 milionów wyświetleń

Polecane

CGM
Katy Perry 2026 ig

Australijska policja potwierdza, że bada sprawę oskarżenia Katy Perry ...

Policja w Melbourne prowadzi dochodzenie

9 godzin temu

CGM
Bieber

Merch Justina Biebera wyprzedany podczas Coachelli. Teraz trafił na eB ...

Bluzy po 400 dolarów

10 godzin temu

CGM
WWO_foto2_press_fot_Wojtek Koziara

Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

Trzeci koncert odpowiedzią na ogromny popyt

12 godzin temu

CGM
Offset 2026 IG

FBI przejmuje śledztwo w sprawie strzelaniny z udziałem Offseta. Ujawn ...

Lil Tjay również w centrum uwagi śledczych

16 godzin temu

CGM
Blanka Skolim

Blanka i Skolim łączą siły. W teledysku wystąpiła Oliwka Brazil 

"Przecież widzę, że już jesteś dobrze odpalona, lecisz na mnie jak na Real Barcelona"

16 godzin temu

CGM
Must Be The Music 2025

Ostra awantura w „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wd ...

Napięcie po występie uczestników

16 godzin temu