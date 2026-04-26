CGM

Julia Wieniawa i Adam Zdrójkowski pocałowali się na streamie Łatwoganga. Kolejny viralowy moment na charytatywnym streamie

Wspomnienia z „Rodzinki.pl” i pierwszy ekranowy pocałunek

2026.04.26

opublikował:

Julia Wieniawa 2025 official

Trwający od kilku dni stream Łatwoganga ponownie przyciągnął uwagę całego internetu. W ramach akcji charytatywnej zbierane są ogromne środki na leczenie dzieci chorych onkologicznie, a do inicjatywy regularnie dołączają znane osoby ze świata show-biznesu.

Tym razem w kawalerce prowadzącego pojawiła się obsada serialu „Rodzinka.pl”, co szybko doprowadziło do jednego z najbardziej komentowanych momentów transmisji.

Julia Wieniawa i Adam Zdrójkowski spełniają wyzwanie na żywo

Podczas streama Julia Wieniawa i Adam Zdrójkowski postanowili zachęcić widzów do dalszego wsparcia zbiórki w bardzo nietypowy sposób. Zapowiedzieli, że jeśli licznik osiągnie określony próg finansowy, pocałują się na wizji.

Gdy cel został osiągnięty, aktorzy dotrzymali słowa i rzeczywiście doszło do pocałunku transmitowanego na żywo. Moment ten natychmiast stał się viralem w mediach społecznościowych i był szeroko komentowany przez widzów.

Wspomnienia z „Rodzinki.pl” i pierwszy ekranowy pocałunek

Dla wielu fanów sytuacja miała dodatkowy wymiar emocjonalny, ponieważ Wieniawa i Zdrójkowski znają się od lat z planu serialu „Rodzinka.pl”.

Adam Zdrójkowski podczas streama przypomniał, że ich pierwszy pocałunek w karierze aktorskiej również miał miejsce właśnie na planie produkcji. Jak opowiadał, scena była dla niego dużym przeżyciem i wiązała się ze sporym stresem, mimo że była to wyłącznie gra aktorska.

LINK DO ZBIÓRKI: https://www.siepomaga.pl/latwogang

Charytatywny stream, który łączy rozrywkę i pomoc

Stream Łatwoganga stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń internetowych ostatnich dni. Celem inicjatywy jest zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci chorych na nowotwory, a uczestnicy często angażują się w nietypowe wyzwania, aby zwiększyć tempo wpłat.

Obecność znanych osób i ich spontaniczne działania sprawiają, że transmisja regularnie trafia do trendów w sieci, jednocześnie realnie wspierając akcję charytatywną.

LINK DO ZBIÓRKI

Tagi


