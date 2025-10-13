Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku swojego podcastu

Podczas najnowszego odcinka The Joe Budden Podcast, gospodarz programu Joe Budden bez ogródek skrytykował Drake’a po tym, jak jego sprawa z wytwórnią UMG została odrzucona. Budden żartobliwie nazwał kanadyjskiego rapera „bitch”, co wywołało śmiech wśród współprowadzących podcast.
Reakcja na sprawę UMG
Sprawa dotyczyła pozwu o zniesławienie, który został odrzucony, choć nadal możliwa jest apelacja ze strony zespołu Drake’a. Joe Budden skomentował całą sytuację komicznie i bez skrępowania, odnosząc się też do wcześniejszych kontrowersji wokół Drake’a i jego zachowania w branży.
„Wczoraj wieczorem, około szóstej-siódmej, w końcu potwierdzono – wiadomość jest taka, że Drake jest suką” – powiedział Budden w podcaście.
Dyskusja w podcaście
Współprowadzący podcastu omawiali możliwe konsekwencje tej sprawy dla kariery Drake’a i jego relacji z UMG. Część uważała, że raper może planować większe posunięcia wobec wytwórni, inni zwracali uwagę na korzyści prawników Drake’a oraz potencjalne wpływy na jego katalog muzyczny.
Co dalej z Drake’em i UMG?
Joe Budden i jego współprowadzący zastanawiali się również, jak ta sytuacja wpłynie na przyszłe relacje Drake’a z wytwórnią oraz jego nowe projekty muzyczne. Wiele wskazuje na to, że fani mogą spodziewać się kolejnych ruchów rapera, a nadchodzące wydawnictwa mogą rozwiać wszelkie wątpliwości.
Joe budden podcast reacts to react to Drake lawsuit against UMG over Kendrick Lamar ‘Not Like Us’ has been dismissed by a judge pic.twitter.com/Szw3hvx5yr
— joebuddenclips/fanpage (@chatnigga101) October 11, 2025