Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku swojego podcastu

Podczas najnowszego odcinka The Joe Budden Podcast, gospodarz programu Joe Budden bez ogródek skrytykował Drake’a po tym, jak jego sprawa z wytwórnią UMG została odrzucona. Budden żartobliwie nazwał kanadyjskiego rapera „bitch”, co wywołało śmiech wśród współprowadzących podcast.

Reakcja na sprawę UMG

Sprawa dotyczyła pozwu o zniesławienie, który został odrzucony, choć nadal możliwa jest apelacja ze strony zespołu Drake’a. Joe Budden skomentował całą sytuację komicznie i bez skrępowania, odnosząc się też do wcześniejszych kontrowersji wokół Drake’a i jego zachowania w branży.

„Wczoraj wieczorem, około szóstej-siódmej, w końcu potwierdzono – wiadomość jest taka, że Drake jest suką” – powiedział Budden w podcaście.

Dyskusja w podcaście

Współprowadzący podcastu omawiali możliwe konsekwencje tej sprawy dla kariery Drake’a i jego relacji z UMG. Część uważała, że raper może planować większe posunięcia wobec wytwórni, inni zwracali uwagę na korzyści prawników Drake’a oraz potencjalne wpływy na jego katalog muzyczny.

Co dalej z Drake’em i UMG?

Joe Budden i jego współprowadzący zastanawiali się również, jak ta sytuacja wpłynie na przyszłe relacje Drake’a z wytwórnią oraz jego nowe projekty muzyczne. Wiele wskazuje na to, że fani mogą spodziewać się kolejnych ruchów rapera, a nadchodzące wydawnictwa mogą rozwiać wszelkie wątpliwości.