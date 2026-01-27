CGM

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Premiera serialu odbędzie się 20 lutego

2026.01.27

opublikował:

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Prime Video opublikował oficjalny trailer serialu dokumentalnego Doda, który odsłania życie i karierę jednej z największych ikon polskiej muzyki – Doroty Rabczewskiej. Premiera serialu odbędzie się 20 lutego wyłącznie na Prime Video, oferując widzom wyjątkowy wgląd w świat artystki.

Premiera serialu Doda – zwiastun już dostępny

Serial Doda to trzyodcinkowa historia kariery Doroty Rabczewskiej bez żadnych filtrów. Widzowie poznają kulisy show-biznesu, medialnych skandali i emocjonalną cenę sukcesu. Serial odsłania także nieznane dotąd fragmenty pamiętników Dody, prywatne archiwa oraz wypowiedzi osób towarzyszących artystce na jej drodze na szczyt.

O czym opowiada serial dokumentalny Doda?

Produkcja ukazuje zarówno życie prywatne, jak i zawodowe Dody, poruszając tematy takie jak presja medialna, samotność czy odporność w obliczu publicznej oceny. W serialu pojawiają się wypowiedzi czołowych postaci polskiego show-biznesu, w tym: Niny Terentiew, Edwarda Miszczaka, Karoliny Korwin-Piotrowskiej, Marii Sadowskiej, Maji Sablewskiej, Tomasza Luberta, Damiana Pikusa, Justyny Steczkowskiej, Janusza Józefowicza, Michała Wiśniewskiego. Różne perspektywy pozwalają zrozumieć, jak media i najbliższe otoczenie postrzega karierę Dody.

Papaya Films – producent serialu Doda

Producentem serialu jest renomowane studio Papaya Films, które współpracuje z Prime Video przy wielu polskich produkcjach dokumentalnych, m.in. o Wojciechu Szczęsnym, Kubie Błaszczykowskim czy Robercie Lewandowskim. Producentem kreatywnym serialu Doda jest Kacper Sawicki, a reżyserką Eliza Kubarska – autorka nagradzanych filmów dokumentalnych.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen
NEWS

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein
NEWS

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes
NEWS

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Adele całkowicie przebudowuje dawny dom Sylvestra Stallone
NEWS

Adele całkowicie przebudowuje dawny dom Sylvestra Stallone

Dave Mustaine wzywa do trasy Megadeth z Metalliką
NEWS

Dave Mustaine wzywa do trasy Megadeth z Metalliką

Polecane

CGM
A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie ...

To, co wydarzyło się potem, było już trochę szalone

4 godziny temu

CGM
Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtoni ...

Część fanów uznaje działania raperki za zdradę

5 godzin temu

CGM
Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia pr ...

Ye opublikował obszerne przeprosiny w formie płatnej reklamy w „The Wall Street Journal”

5 godzin temu

CGM
Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych ...

Alter Art ogłasza dziś kolejnych artystów, których usłyszmy w lipcu w Gdyni

1 dzień temu

CGM
Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończyliśmy ją dosłownie parę dni temu”

Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończ ...

Niespodziewana zapowiedź ze sceny w Tasmanii

1 dzień temu

CGM
Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące ...

„Trump obraża poległych żołnierzy”

1 dzień temu