„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Prime Video opublikował oficjalny trailer serialu dokumentalnego Doda, który odsłania życie i karierę jednej z największych ikon polskiej muzyki – Doroty Rabczewskiej. Premiera serialu odbędzie się 20 lutego wyłącznie na Prime Video, oferując widzom wyjątkowy wgląd w świat artystki.

Premiera serialu Doda – zwiastun już dostępny

Serial Doda to trzyodcinkowa historia kariery Doroty Rabczewskiej bez żadnych filtrów. Widzowie poznają kulisy show-biznesu, medialnych skandali i emocjonalną cenę sukcesu. Serial odsłania także nieznane dotąd fragmenty pamiętników Dody, prywatne archiwa oraz wypowiedzi osób towarzyszących artystce na jej drodze na szczyt.

O czym opowiada serial dokumentalny Doda?

Produkcja ukazuje zarówno życie prywatne, jak i zawodowe Dody, poruszając tematy takie jak presja medialna, samotność czy odporność w obliczu publicznej oceny. W serialu pojawiają się wypowiedzi czołowych postaci polskiego show-biznesu, w tym: Niny Terentiew, Edwarda Miszczaka, Karoliny Korwin-Piotrowskiej, Marii Sadowskiej, Maji Sablewskiej, Tomasza Luberta, Damiana Pikusa, Justyny Steczkowskiej, Janusza Józefowicza, Michała Wiśniewskiego. Różne perspektywy pozwalają zrozumieć, jak media i najbliższe otoczenie postrzega karierę Dody.

Papaya Films – producent serialu Doda

Producentem serialu jest renomowane studio Papaya Films, które współpracuje z Prime Video przy wielu polskich produkcjach dokumentalnych, m.in. o Wojciechu Szczęsnym, Kubie Błaszczykowskim czy Robercie Lewandowskim. Producentem kreatywnym serialu Doda jest Kacper Sawicki, a reżyserką Eliza Kubarska – autorka nagradzanych filmów dokumentalnych.