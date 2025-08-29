Szukaj
Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z powodu drugiej operacji raka piersi

Druga operacja i przełożona trasa koncertowa

2025.08.29

Jessie J poinformowała fanów, że musi przełożyć swoją trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie, aby przejść drugą operację raka piersi.

Wokalistka ogłosiła w czerwcu, że zdiagnozowano u niej wczesne stadium choroby. „Rak jest okropny w każdej formie, ale trzymam się słowa ‘wczesny’. Przez cały ten czas przechodziłam kolejne badania. Chciałam być szczera i to otwarcie przekazać” – napisała wtedy artystka. 24 czerwca Jessie J przeszła pierwszą operację, która zakończyła się sukcesem.

Teraz gwiazda poinformowała: „Niestety muszę przejść drugą operację – nic zbyt poważnego, ale musi być wykonana do końca tego roku. To wypada w połowie mojej zaplanowanej trasy. Bardzo mi przykro, czuję frustrację i smutek, ale muszę być zdrowa, muszę się wyleczyć”.

Nowe daty koncertów Jessie J w 2026 roku

Pierwotnie trasa miała rozpocząć się we wrześniu 2024 roku, jednak koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie zostały przełożone na kwiecień 2026 roku. Wszystkie bilety zakupione na wcześniejsze daty będą obowiązywać także podczas nowych terminów.

Jessie J – trasa koncertowa 2026 (Wielka Brytania i Europa):

07.04 – Birmingham, Symphony Hall

08.04 – Londyn, The Palladium

11.04 – Leeds, O2 Academy

13.04 – Manchester, Albert Hall

14.04 – Glasgow, SEC Armadillo

21.04 – Amsterdam, Paradiso

22.04 – Bruksela, La Madeleine

23.04 – Kolonia, E-Werk

26.04 – Paryż, La Cigale

