Jermaine Dupri pozywa Sony. Domaga się 18 milionów dolarów zaległych tantiem

Jermaine Dupri wszedł na drogę sądową przeciwko Sony Music Entertainment. Producent i założyciel legendarnej wytwórni So So Def twierdzi, że przez lata koncern miał zaniżać oraz nie wypłacać należnych tantiem za muzykę wielu znanych artystów. W pozwie domaga się co najmniej 18 milionów dolarów odszkodowania.
Pozew został złożony 6 lipca w federalnym sądzie na Manhattanie. Według dokumentów Jermaine Dupri, So So Def Recordings oraz So So Def Productions zarzucają Sony nieprawidłowe rozliczanie tantiem przez ponad trzy dekady współpracy.
W pozwie wskazano, że firma miała:
zaniżać należne tantiemy,
pomijać część wpływów z rozliczeń,
modyfikować wcześniejsze zestawienia finansowe po zgłoszeniu zastrzeżeń.
Zdaniem powodów działania te miały przynieść wielomilionowe straty.
Spór obejmuje katalog największych gwiazd
Roszczenia dotyczą muzyki takich wykonawców jak:
Xscape,
Da Brat,
Kris Kross,
Jagged Edge,
Usher,
Mariah Carey,
Bow Wow,
J-Kwon,
Bone Crusher.
Według pozwu to właśnie przy rozliczeniach związanych z tymi artystami miało dochodzić do licznych nieprawidłowości.
Ponad 2 miliony dolarów za Kris Kross
Jednym z najważniejszych elementów pozwu są rozliczenia dotyczące pierwszych albumów duetu Kris Kross – Totally Krossed Out oraz Da Bomb.
Jermaine Dupri twierdzi, że przez ponad 20 lat Sony nie raportowało należnych tantiem producenckich. Dopiero w 2023 roku miały pojawić się pierwsze zestawienia obejmujące te wpływy.
Według pozwu z tego tytułu So So Def należy się ponad 2,2 miliona dolarów.
Xscape i Da Brat również w centrum sporu
Pozew obejmuje także albumy Hummin’ Comin’ At 'Cha grupy Xscape oraz Funkdafied raperki Da Brat.
Dupri twierdzi, że Sony miało zaniżyć należności producenckie odpowiednio o około 960 tysięcy dolarów oraz ponad 1 milion dolarów.
Dodatkowo zarzuca wytwórni utrzymywanie ujemnego salda na koncie Xscape mimo wielokrotnego pokrycia wcześniejszych zaliczek przez sprzedaż płyt.
Żądanie 18 milionów dolarów
Według pozwu audyt przeprowadzony w 2025 roku wykazał liczne nieprawidłowości w rozliczeniach. Łączna wartość roszczeń przekracza 18 milionów dolarów, z czego ponad 10 milionów mają stanowić naliczone odsetki.
Jermaine Dupri domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych, wypłaty pełnego odszkodowania, odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania.
Na ten moment Sony Music Entertainment nie odniosło się publicznie do zarzutów zawartych w pozwie.