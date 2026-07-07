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Jermaine Dupri pozywa Sony. Domaga się 18 milionów dolarów zaległych tantiem

Według pozwu audyt przeprowadzony w 2025 roku wykazał liczne nieprawidłowości

2026.07.07

opublikował:

Jermaine Dupri 2026 ig

Jermaine Dupri wszedł na drogę sądową przeciwko Sony Music Entertainment. Producent i założyciel legendarnej wytwórni So So Def twierdzi, że przez lata koncern miał zaniżać oraz nie wypłacać należnych tantiem za muzykę wielu znanych artystów. W pozwie domaga się co najmniej 18 milionów dolarów odszkodowania.

 

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Pozew dotyczy ponad 30 lat współpracy

Pozew został złożony 6 lipca w federalnym sądzie na Manhattanie. Według dokumentów Jermaine Dupri, So So Def Recordings oraz So So Def Productions zarzucają Sony nieprawidłowe rozliczanie tantiem przez ponad trzy dekady współpracy.

W pozwie wskazano, że firma miała:

  • zaniżać należne tantiemy,
  • pomijać część wpływów z rozliczeń,
  • modyfikować wcześniejsze zestawienia finansowe po zgłoszeniu zastrzeżeń.

Zdaniem powodów działania te miały przynieść wielomilionowe straty.

Spór obejmuje katalog największych gwiazd

Roszczenia dotyczą muzyki takich wykonawców jak:

  • Xscape,
  • Da Brat,
  • Kris Kross,
  • Jagged Edge,
  • Usher,
  • Mariah Carey,
  • Bow Wow,
  • J-Kwon,
  • Bone Crusher.

Według pozwu to właśnie przy rozliczeniach związanych z tymi artystami miało dochodzić do licznych nieprawidłowości.

Ponad 2 miliony dolarów za Kris Kross

Jednym z najważniejszych elementów pozwu są rozliczenia dotyczące pierwszych albumów duetu Kris KrossTotally Krossed Out oraz Da Bomb.

Jermaine Dupri twierdzi, że przez ponad 20 lat Sony nie raportowało należnych tantiem producenckich. Dopiero w 2023 roku miały pojawić się pierwsze zestawienia obejmujące te wpływy.

Według pozwu z tego tytułu So So Def należy się ponad 2,2 miliona dolarów.

Xscape i Da Brat również w centrum sporu

Pozew obejmuje także albumy Hummin’ Comin’ At 'Cha grupy Xscape oraz Funkdafied raperki Da Brat.

Dupri twierdzi, że Sony miało zaniżyć należności producenckie odpowiednio o około 960 tysięcy dolarów oraz ponad 1 milion dolarów.

Dodatkowo zarzuca wytwórni utrzymywanie ujemnego salda na koncie Xscape mimo wielokrotnego pokrycia wcześniejszych zaliczek przez sprzedaż płyt.

Żądanie 18 milionów dolarów

Według pozwu audyt przeprowadzony w 2025 roku wykazał liczne nieprawidłowości w rozliczeniach. Łączna wartość roszczeń przekracza 18 milionów dolarów, z czego ponad 10 milionów mają stanowić naliczone odsetki.

Jermaine Dupri domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych, wypłaty pełnego odszkodowania, odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania.

Na ten moment Sony Music Entertainment nie odniosło się publicznie do zarzutów zawartych w pozwie.

 

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