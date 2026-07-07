Jermaine Dupri pozywa Sony. Domaga się 18 milionów dolarów zaległych tantiem

Pozew dotyczy ponad 30 lat współpracy

Pozew został złożony 6 lipca w federalnym sądzie na Manhattanie. Według dokumentów Jermaine Dupri, So So Def Recordings oraz So So Def Productions zarzucają Sony nieprawidłowe rozliczanie tantiem przez ponad trzy dekady współpracy.

W pozwie wskazano, że firma miała:

zaniżać należne tantiemy,

pomijać część wpływów z rozliczeń,

modyfikować wcześniejsze zestawienia finansowe po zgłoszeniu zastrzeżeń.

Zdaniem powodów działania te miały przynieść wielomilionowe straty.

Spór obejmuje katalog największych gwiazd

Roszczenia dotyczą muzyki takich wykonawców jak:

Xscape ,

, Da Brat ,

, Kris Kross ,

, Jagged Edge ,

, Usher ,

, Mariah Carey ,

, Bow Wow ,

, J-Kwon ,

, Bone Crusher.

Według pozwu to właśnie przy rozliczeniach związanych z tymi artystami miało dochodzić do licznych nieprawidłowości.

Ponad 2 miliony dolarów za Kris Kross

Jednym z najważniejszych elementów pozwu są rozliczenia dotyczące pierwszych albumów duetu Kris Kross – Totally Krossed Out oraz Da Bomb.

Jermaine Dupri twierdzi, że przez ponad 20 lat Sony nie raportowało należnych tantiem producenckich. Dopiero w 2023 roku miały pojawić się pierwsze zestawienia obejmujące te wpływy.

Według pozwu z tego tytułu So So Def należy się ponad 2,2 miliona dolarów.

Xscape i Da Brat również w centrum sporu

Pozew obejmuje także albumy Hummin’ Comin’ At 'Cha grupy Xscape oraz Funkdafied raperki Da Brat.

Dupri twierdzi, że Sony miało zaniżyć należności producenckie odpowiednio o około 960 tysięcy dolarów oraz ponad 1 milion dolarów.

Dodatkowo zarzuca wytwórni utrzymywanie ujemnego salda na koncie Xscape mimo wielokrotnego pokrycia wcześniejszych zaliczek przez sprzedaż płyt.

Żądanie 18 milionów dolarów

Według pozwu audyt przeprowadzony w 2025 roku wykazał liczne nieprawidłowości w rozliczeniach. Łączna wartość roszczeń przekracza 18 milionów dolarów, z czego ponad 10 milionów mają stanowić naliczone odsetki.

Jermaine Dupri domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych, wypłaty pełnego odszkodowania, odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania.

Na ten moment Sony Music Entertainment nie odniosło się publicznie do zarzutów zawartych w pozwie.