Jay-Z podarował DJ-owi Khaledowi 30-letnie BMW M3. „Chyba się rozpłaczę"

To nie był zwykły luksusowy prezent

2025.12.07

Jay-Z podarował DJ-owi Khaledowi 30-letnie BMW M3. „Chyba się rozpłaczę"

DJ Khaled świętował 50. urodziny, a z tej okazji Jay-Z wraz z ekipą Roc Nation przygotowali dla niego prezent, którego nikt się nie spodziewał – odrestaurowane BMW M3 z 1991 roku. To dokładnie ten sam model, którym Khaled jeździł jako nastolatek, kiedy dopiero zaczynał swoją drogę do muzycznego sukcesu.

Powrót do przeszłości, która ukształtowała artystę

Khaled opublikował nagranie, w którym pokazuje stare zdjęcie – siebie w wieku około 15–16 lat, z kluczykami do pierwszej M-trójki. Wspomina, jak w tamtym czasie „kombinował”, organizując imprezy, sprzedając ubrania i nagrywając swoje pierwsze próby. Ten samochód był wtedy symbolem ciężkiej pracy i marzeń o lepszej przyszłości.

Kiedy zobaczył odrestaurowaną M3 stojącą na podjeździe, nie potrafił ukryć emocji. Zareagował słowami:

„To jest legendarne… Wiecie, jak klasyczny to samochód? Jay-Z, przestań, bo sprawicie, że się rozpłaczę.”

To nie był zwykły luksusowy prezent – to był symbol powrotu do korzeni.

BMW M3 E30 – kultowy model, idealny prezent

BMW M3 E30 z 1991 roku to dziś model kolekcjonerski, uwielbiany zarówno przez fanów motoryzacji, jak i kulturę hip-hopu. Samochód, który otrzymał DJ Khaled, został pieczołowicie odrestaurowany, zachowując klasyczny wygląd, ale prezentując się jak nowy. Wyróżnia go także spersonalizowana tablica – detal, który pokazuje, jak przemyślany był cały prezent.

Dla Khaleda to powrót do czasów, kiedy jego kariera dopiero nabierała kształtu. Retro M3 to nie tylko auto – to część jego historii.

