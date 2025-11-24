Jakub Jan Bryndal i Vito Bambino jako Czułe Punkty – teledysk do „Dojrzałe wersy” i premiera albumu „Auto-Dojazd”

Jakub Jan Bryndal prezentuje singiel nagrany wspólnie z Vito Bambino. Duet występuje pod pseudonimem Czułe Punkty w nowym teledysku do singla „Dojrzałe wersy”, który jest lead singlem z debiutanckiego solowego albumu Bryndala – „Auto-Dojazd”. Produkcją singla zajął się Moo Latte, współpracujący wcześniej m.in. z Joey Bada$$, sanah i Sarsą.

Premiera albumu „Auto-Dojazd”

Album „Auto-Dojazd” ukazał się 21 listopada 2025 roku na wszystkich platformach streamingowych. Wraz z premierą dostępne są także wersje fizyczne – CD oraz dwa warianty winylowego krążka. Dotychczas album promowały single:

„Gabagool”

„Młody Łudka”

„8 godzin”

„Rzeźnia i gruz”

„Powinienem”

Do tej listy dołącza „Dojrzałe wersy”, w którym gościnnie pojawił się Vito Bambino.

Teledysk – fabuła i realizacja

Fabularny klip przedstawia z przymrużeniem oka historię fanki nieistniejącego zespołu Czułe Punkty, w skład którego wchodzą Mani Municipio (Jakub Jan Bryndal) oraz Delicato Tornitore (Vito Bambino). Za realizację teledysku odpowiada Stefano Altoparlante, a całość utrzymana jest w lekkim, humorystycznym tonie, który podkreśla charakter duetu i piosenki.