Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis, córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, a prywatnie dziewczyna Taco Hemigway’a, znalazła się w centrum uwagi podczas wydarzenia poprzedzającego galę Orłów, uznawaną za polski odpowiednik Oscarów. Młoda aktorka pojawiła się w eleganckiej czarnej stylizacji, wzbudzając zainteresowanie mediów i fanów.

Szansa na nagrodę Odkrycie Roku

W tym roku Iga Lis ma szansę zdobyć nagrodę za film „Bałtyk” w kategorii Odkrycie Roku. To wyróżnienie dla młodych talentów, które mają szansę wprowadzić świeżą energię do polskiej kinematografii.

Gala Orłów i nagroda za Osiągnięcia Życia

Podczas spotkania z nominowanymi ogłoszono także, że Krystyna Janda otrzyma nagrodę za Osiągnięcia Życia, doceniając jej wkład w rozwój polskiego kina. To wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ choć Janda była wielokrotnie nominowana, nigdy wcześniej nie zdobyła Orła.

Iga Lis w centrum uwagi

Mimo że Iga Lis rzadko pokazuje się na branżowych wydarzeniach i stroni od mediów, w tym roku jej nazwisko pojawia się w gronie najbardziej obiecujących młodych aktorek. Fani i krytycy filmowi obserwują jej karierę z dużym zainteresowaniem, a ewentualne zdobycie nagrody Odkrycie Roku może być dla niej przełomowym momentem.

