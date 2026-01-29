CGM

Ice-T ostrzega protestujących: „Bądźcie ostrożni – ICE może was zabić”

„Stańcie mocno, ale nie ryzykujcie życia”

2026.01.29

Legendarny raper i aktor Ice-T wywołał kolejną falę dyskusji, udzielając wywiadu na ulicach Nowego Jorku na temat trwających protestów w Minneapolis przeciwko działaniom federalnych agentów imigracyjnych. Ice-T zaapelował, by demonstranci zachowali szczególną ostrożność nawet podczas pokojowych protestów, ostrzegając, że agenci ICE mogą zaatakować protestujących.

Tło protestów: zabójstwa protestujących przez agentów

W Minneapolis protesty przeciwko działaniom ICE narastają od początku stycznia 2026 roku po serii śmiertelnych strzelanin, w których zginęli cywile.

Śmiertelne strzelaniny w Minneapolis

  • Renée Nicole Macklin Good została zastrzelona przez agenta United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) 7 stycznia 2026 roku. Śmierć Good, która była amerykańską obywatelką, wywołała ogromne oburzenie społeczne.

  • 24 stycznia 2026 roku podczas kolejnych działań federalnych agentów zastrzelony został Alex Pretti, 37-letni pielęgniarz oddziału intensywnej terapii, który brał udział w proteście przeciwko operacjom ICE.

Oba incydenty doprowadziły do ogromnych protestów w mieście i dyskusji na temat zasad użycia siły przez federalne jednostki.

Ice-T: „Stańcie mocno, ale nie ryzykujcie życia”

Ice-T, znany z krytyki nadużyć policji i autorytetów, porównał działania ICE do potencjalnego zagrożenia dla protestujących w Minneapolis. Raper podkreślił, że choć ważne jest korzystanie z prawa do pokojowych protestów, obecna sytuacja jest bardzo napięta i może skończyć się przemocą.

Podkreślił także, że prowokacyjne lub nieostrożne zachowania mogą narazić demonstrantów na poważne niebezpieczeństwo, ostrzegając:

„Stańcie mocno i trzymajcie się z daleka. Ci ludzie mogą was zabić.”

Jego wypowiedź wywołała duże emocje zarówno w mediach, jak i wśród obserwatorów protestów, szczególnie biorąc pod uwagę kontekst śmierci Renée Good i Alexa Pretti.

Rosnąca presja na federalne agencje i reakcje polityczne

Po zabójstwie Alexa Pretti agenci zaangażowani w strzelaninę zostali czasowo odsunięci od obowiązków, a Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności wydarzeń.

Tymczasem protesty w Minneapolis i innych miejscach nadal trwają, a politycy z obu stron sceny publicznej wzywają do pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiednich agencji federalnych oraz do przeprowadzenia pełnych wyjaśnień dotyczących użycia siły przy egzekwowaniu przepisów imigracyjnych.

