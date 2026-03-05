Hodak wrócił z singlem „Magnifique” w dniu swoich 30. urodzin

Hodak powraca na scenę muzyczną po ponad rocznej przerwie wydawniczej i medialnej, prezentując nowy utwór „Magnifique”. Premiera singla zbiega się z wyjątkowym momentem w życiu artysty – jego trzydziestymi urodzinami – co nadaje projektowi symboliczny charakter i stanowi podsumowanie dotychczasowej drogi muzycznej oraz życiowej.

„Magnifique” – osobista i filmowa opowieść

Singiel „Magnifique” łączy introspekcyjny storytelling z nowoczesną produkcją muzyczną. Utwór prowadzi słuchacza przez kolejne etapy życia Hodaka – od pracy fizycznej za granicą, przez budowanie pozycji na scenie, aż po kulisy dużych biznesowych transakcji, często blokowanych przez procedury AML.

Dzięki temu projekt stanowi spójną i dojrzałą artystycznie narrację, pokazując zarówno osobistą historię, jak i artystyczny rozwój muzyka.

Produkcja na światowym poziomie

Za warstwę muzyczną singla odpowiadają doświadczeni producenci 2K oraz Michał Graczyk. Ich współpraca zapewnia dopracowane brzmienie, nowoczesną aranżację oraz charakterystyczny, światowy poziom produkcji, który wyróżnia „Magnifique” na tle innych wydawnictw.

Symboliczne wydanie i odbiór

Premiera singla w dniu 30. urodzin Hodaka to nie tylko prezent dla fanów, ale także osobisty komentarz artysty do swojej kariery i dotychczasowych doświadczeń. „Magnifique” staje się zarówno muzycznym wydarzeniem, jak i artystycznym podsumowaniem życia oraz pracy Hodaka.