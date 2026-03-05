CGM

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Wokalista zaznaczył, że nie wyklucza powrotu do tradycyjnych tras koncertowych w przyszłości

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Harry Styles ujawnił powody swojej nietypowej decyzji koncertowej. Zamiast klasycznej światowej trasy koncertowej artysta zdecydował się na serię dłuższych rezydencji w wybranych miastach. Według muzyka takie rozwiązanie pozwala stworzyć lepsze widowisko i zadbać o równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Trasa „Together Together” w sześciu miastach świata

Nowa trasa koncertowa Stylesa pod nazwą „Together Together” obejmie sześć miast na świecie. Wśród nich znalazły się między innymi:

  • Wembley Stadium w London – aż 12 koncertów,

  • Madison Square Garden w New York City – 30 występów,

  • koncerty w Mexico City, São Paulo, Amsterdam, Melbourne oraz Sydney.

Trasa promuje najnowszy album artysty zatytułowany Kiss All The Time. Disco, Occasionally, którego premiera odbywa się 6 marca 2026 roku.

Dlaczego Harry Styles wybrał rezydencje koncertowe?

W rozmowie z Zane Lowe dla Apple Music Styles wyjaśnił, że koncerty w formie rezydencji dają większą swobodę twórczą. Dzięki temu scenografia, produkcja i atmosfera show mogą być dopracowane w większym stopniu niż w przypadku codziennych podróży między miastami.

Artysta podkreślił również, że taki model pozwala mu lepiej dbać o zdrowie i życie prywatne. Dłuższy pobyt w jednym miejscu oznacza mniej podróży i większą stabilność zarówno dla niego, jak i dla członków jego zespołu.

Ważny aspekt: życie prywatne muzyków

Styles zwrócił uwagę, że wielu muzyków z jego zespołu ma dziś rodziny i dzieci. Rezydencje koncertowe pozwalają im łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Wokalista zaznaczył jednak, że nie wyklucza powrotu do tradycyjnych tras koncertowych w przyszłości. Chce po prostu sprawdzić, jak sprawdzi się inny model koncertowania.

Specjalny koncert w Manchesterze i rekordowe zainteresowanie

Z okazji premiery nowego albumu artysta zagra także wyjątkowy koncert w Co‑op Live w Manchester. Bilety na wydarzenie kosztują zaledwie 20 funtów, a nagranie koncertu zostanie udostępnione na platformie Netflix dwa dni później.

Ogromne zainteresowanie fanów potwierdza popularność Stylesa – w kolejce po bilety na koncerty w Wielkiej Brytanii czekało nawet 250 tysięcy osób. Artysta pobił także rekordy frekwencji w Wembley Stadium i Madison Square Garden.

 

